"Cuanto antes se ataje más se ahorrará en otras complicaciones"

-¿De qué manera puede abordar el profesorado una situación de este tipo con una clase llena de niños?

-Lo importante es darles una buena formación teórica, pero también lo es la buena voluntad. En general, todos los profesores son colaboradores. De hecho, al curso se apuntan porque quieren, nadie les obliga a hacerlo. Es el cuarto año que lo hacemos y el seguimiento es muy bueno. Son muy participativos, plantean casos y muestran su preocupación. A veces se encuentran desamparados en un entorno amplio de niños, cada uno con su problemática y sus necesidades.

-¿La educación pública pone a disposición del profesorado este tipo de formación específica?

-La Consellería de Educación conoce nuestro programa, lo apoya y está muy comprometida con nosotros. Vamos todos de la mano.

-¿Qué incidencia tiene el TDAH en la población?

-Uno de cada 20 niños lo tiene y uno de cada 25 adultos, aproximadamente.

-¿Es mucho?

-Es bastante elevada. Esto no significa que todos necesiten tratamiento ni que todos tengan problemas. Hay algo muy importante, y es que una parte significativa está sin diagnosticar o está diagnosticada de otros problemas. Hay personas que están diagnosticadas de trastornos depresivos o de ansiedad y que han tenido problemas de pareja, laborales y que han fracasado en su vida siendo personas inteligentes; y todo porque en su día no se conocía. No se tenía toda la información que se tiene ahora, pero no es un trastorno nuevo. Ahora hay más formación y conocimiento. Lo que sabemos es que cuanto antes lo atajemos, con diagnóstico precoz, ahorraremos en otras complicaciones, como los trastornos por abuso de sustancias, otros trastornos psiquiátricos más importantes, problemas sociales...