Morrer en galego

Afondando no seu compromiso coa lingua e coa cultura de Galicia, o Ateneo Santa Cecilia promove as mandas testamentarias en galego.Trátase dun texto que, a modo de protocolo, se insire nas declaracións de herdeiros para que os descendentes e beneficiarios prosigan no futuro o labor de impulso e de fomento da lingua e da cultura galegas.

En vésperas das celebracións do Día de Todos os Santos e do Día de Defuntos e afondando no seu compromiso coa lingua e coa cultura de Galicia, o Ateneo Santa Cecilia fai un chamamento á veciñanza de Marín e da contorna a que redacten unha manda testamentaria en galego.

Trátase dun texto que, a modo de protocolo, se insire nas declaracións de herdeiros para que os descendentes e beneficiarios prosigan no futuro o labor de impulso e de fomento da lingua e da cultura galegas por encargo do finado.

"O reducido número de testamentos que se redactan na nosa lingua xustifica esta aposta pola normalización no uso da lingua galega e polo prestixio da nosa identidade", expón o Ateneo Santa Cecilia.

Coas mandas testamentarias que os veciños queran facer chegar ao Ateneo, elaborarase unha publicación sobre este asunto.

Monolito

Nestas datas, o pasado ano o Ateneo Santa Cecilia, xunto coa Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e o Concello de Marín, organizaron a instalación dun monolito e dunha placa no Cemiterio Municipal de Marín, en homenaxe a todas as persoas que empregaron o galego ao longo da súa vida como canle de expresión e de relación.

Nesta ocasión, o pasado venres organizouse unha conferencia do ex fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, quen impartíu unha charla sobre a figura do notario Victorino Gutiérrez Aller (Lalín, 1937), experto en Dereito Civil galego, pioneiro na redacción de testamentos na nosa lingua e impulsor da normativa xurídica galega para actos documentados. É un dos máximos defensores destes documentos xurídicos na lingua de Galicia.