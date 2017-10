Homenaxe ós que transmitiron o galego

A Asociación de Funcionarios pola Normalización lingüística e o Concello de Cuntis celebraron onte na parroquia de Couselo a conmemoración da Restauración da Memoria Lingüística, na que asistiu o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Durante a dita celebración, descubriuse no camposanto unha placa en memoria "de todos os que xacen aquí, porque grazas a eles Galicia segue a ter cultura e lingua propias". Xa dentro da igrexa, varios veciños leron e asinaron mandas testamentarias nas que deixaron constancia do seu desexo de que todo o relacionado coas súas honras fúnebres se desenvolva en galego.

Valentín García expresou a súa gratitude aos antepasados que transmitiron a lingua galega e animou as novas xeracións "a deixar igual semente para o futuro falándolla aos fillos e netos". Ademais, felicitou os veciños que "hoxe fixeron constar o seu desexo de morrer como viviron: en galego" e recordou a importancia da implicación da cidadanía no avance da normalización lingüística "en todos e cada un dos ámbitos en que nos desenvolvemos, incluído este do noso pasamento ou do pasamento dun familiar".

Despois de Valentín García, interveu no acto o alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay. A celebración tamén contou coa interpretación musical da formación clásica Kalaikoi.

Desde o ano 2013, a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística insta os concellos galegos a celebrar actos de Restauración de Memoria Lingüística semellantes ao que se desenvolveu esta tarde en Cuntis. En 2017 estanse levando adiante tamén nos municipios de Cangas, Moaña, Gondomar, Ponte Caldelas, Marín, Nigrán, Vimianzo, Castro Caldelas, Redondela, Vilar de Santos, Ponteareas, Pazos de Borbén e Mondariz, entre outros.