Agentes de los cuerpos de seguridad del Estado reclaman igualdad salarial con los autonómicos

Alrededor de un centenar de policías y guardias civiles de Pontevedra y Vigo se concentraron ayer ante la Subdelegación del gobierno en la ciudad del Lérez para exigir equiparación salarial con las policías autonómicas y locales. La reivindicación, que se repitió en distintas ciudades españolas, fue convocada por la asociación Jusapol, que denuncia que la diferencia de remuneración entre los cuerpos a los que representa y los Mossos o la Ertzaina se sitúa en unos 600 euros mensuales.

"Queremos una subida salarial para policías y guardias civiles, que nos equiparen a las policías autonómicas, tenemos sueldos más bajos y condiciones inferiores, simplemente demandados que a igual salario igual sueldo", señala Vicente Portela, que ejerció de portavoz de Jusapol (Justicia salarial para la policía).

A la concentración se sumaron familiares de los agentes, que corearon lemas como "mismo trabajo, mismo salario", "injusticia salarial, descontento policial" o "queremos soluciones a nuestras retribuciones". Denunciaron en un manifiesto la "injusta solución salarial" que "no es solo una cuestión económica, es también una cuestión de dignidad" y se negaron a ser "policías low cost".

Por otra parte, no quisieron valorar la declaración de persona "non grata" del alcalde, Miguel Fernández Lores, por parte del SUP, recordando que "somos una organización apolítica".