Primera sentencia que obliga al Concello de Pontevedra a devolver el impuesto de Plusvalía

El Concello de Pontevedra deberá devolver 678 euros a un contribuyente que pagó en 2016 el impuesto de Plusvalía y que se le aplicó indebidamente porque en la operación de transmisión de un inmueble perdió dinero con respecto a la compra anterior

Así lo establece una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad en la primera resolución de este tipo que se produce contra el Concello.

El fallo esgrime una sentencia de mayo pasado del Tribunal Constitucional, que anuló la Ley de Haciendas Locales en lo referente a estos casos de incremento negativo del valor inmobiliario, y otra resolución, de julio, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, según ha explicado hoy viernes el concejal de Patrimonio, Vicente Legísima.

El edil adelantó que no está previsto recurrir la sentencia y se devolverá el dinero al afectado, que recurrió inicialmente ante el Concello y el Tribunal Económico Administrativo municipal, sin que se atendiera su reclamación, y acabó con un pleito judicial, que ahora gana.

Pese a esta resolución, el gobierno local no realizará modificación alguna en su impuesto de Plusvalía a la espera de que "el Gobierno central modifique la norma estatal" en la que se basa el Concello.

De este modo, no habrá una devolución sistemática de cobros indebidos y solo se atenderán aquellas reclamaciones que formulen los particulares "si hay base para ello", añade el concejal.

Según sus datos, en la actualidad hay formuladas alrededor de 40 reclamaciones de reintegro por casos parecidos, pero ninguno de ellos ha llegado al Tribunal Económico Administrativo. Tampoco hay constancia de ningún otro recurso en los juzgados.