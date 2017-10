Un centenar de policías y guardias civiles reclama con una concentración equiparación salarial con otros cuerpos policiales

Alrededor de un centenar de policías y guardias civiles se concentraron a mediodía de este viernes en Pontevedra para exigir equiparación salarial con las policías autonómicas y locales. La reivindicación fue convocada por la asociación Jusapol, que denuncia que la diferencia de remuneración entre los cuerpos a los que representa y los Mossos o la Ertzaina se sitúa en unos 600 euros mensuales.

La concentración tuvo lugar ante la Subdelegación del Gobierno y a la misma también se sumaron familiares de los agentes. Éstos denunciaron en un manifiesto la "injusta solución salarial" que "no es solo una cuestión económica, es también una cuestión de dignidad".

"Nos bajaron le sueldo, nos quitaron la paga extra, nos quitaron los asuntos propios y estuvimos ahí sin decir nada", añadieron antes de incidir en que han perdido más de un 12% de poder adquisitivo en la última década, un periodo en el que la desigualdad salarial "no ha hecho más que crecer".

Por otra parte, la organización convocante, Jusapol, declinó realizar manifestaciones sobre la declaración como "persona non grata" de los alcaldes de Pontevedra y Santiago, Miguel Fernández Lores y Martiño Noriega, respetivamente, incidiendo en que "somos una organización apolítica".