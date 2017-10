Carlos Varela fala no Museo sobre os actos xurídicos en galego

Dentro da programación dos Venres do Ateneo, o Museo Torres acolle hoxe, ás 20.00 horas, unha charla do ex fiscal xefe do TSXG, Carlos Varela homenaxeando ao notario Victorino Gutiérrez Aller, pioneiro na redacción de actos xurídicos documentados en galego. Proxectarase un documental sobre a súa persoa. Intervirá tamén o presidente da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística Xosé González Martínez e mostraranse varias mandas testamentarias como exemplo a seguir.