La recuperación del suelo del monte quemado no será visible al menos hasta la primavera

Los resultados de los trabajos que se llevarán a cabo sobre los terrenos quemados tras la oleada de incendios de hace una semana no se comenzarán a ver, al menos, hasta la próxima primavera, cuando se conocerá si ha habido regeneración del suelo, natural o inducida, y si se puede comenzar a plantar especies vegetales en los montes. Las características de cada suelo, su afectación y, sobre todo, el clima, determinarán tanto las acciones concretas como sus efectos.

La coordinación de todos ellos la liderará el Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, que aplicará el Protocolo de acción urgente para la reducción o mitigación del riesgo hidrológico erosivo, que se pone en marcha en situaciones de este tipo desde el año 2010.

Actualmente, los expertos se enfrentan a la fase en la que se debe determinar los sitios sobre los que se tiene que actuar primero, porque, contrariamente a lo que la sociedad en general puede creer, "un incendio no exige una actuación en todas sus áreas". Lo asegura Cristina Fernández, investigadora del centro forestal pontevedrés, que recuerda que hay que determinar las zonas prioritarias por varias razones: la severidad del fuego, tanto en la vegetación como en el suelo, y los recursos que están amenazados, tanto dentro como fuera del área quemada.

"La oleada de incendios de 2006 supuso para nosotros, como investigadores, afrontar el problema de la restauración post incendio de una forma distinta. Hasta ese momento era una restauración más centrada en la recuperación de la cubierta vegetal", explica.

Tras las avalanchas y riadas que hubo hace una década, los investigadores fueron conscientes de que en Galicia, por la vegetación y tipo de suelo, así como por la sucesión de fuegos durante el verano seguidos de lluvias concentradas en el otoño, había que "atacar" primero la erosión y los problemas hidrológicos que conlleva. Una segunda fase se centrará en la recuperación de la vegetación y la cobertura vegetal. "Este es un proceso que tiene varias etapas temporales. En la que estamos ahora es la urgente", destaca Cristina Fernández.

Desde la oleada de fuegos de 2006, los expertos han investigado en parcelas de monitorización distintos tratamientos. Además, en 2010 se utilizaron los helicópteros por primera vez para dispersar paja. "El habernos puesto en marcha en ese momento nos permite tener algo ahora que ya funciona, que ya hemos testado. Este protocolo lo hemos usado desde entonces, no es algo que esté improvisado", indica la investigadora.

La diferencia entre esta ocasión y las anteriores radica en que ahora se han presentado muchos fuegos y muy tarde en el verano. "Es una suerte que tengamos este protocolo y que todos sepamos lo que tenemos que hacer, nosotros desde la coordinación científico-técnica y los técnicos de la Consellería desde el punto de vista de la gestión y la aplicación", celebra.

Este tipo de trabajo se inspira en los iniciados en Estados Unidos, donde han sufrido graves incendios. "Estamos en una fase similar, pero sabemos por dónde tenemos que empezar", asevera.

Lo más crítico en estos momentos es la situación del suelo y su cobertura. "Cuando el suelo no tiene la cubierta orgánica que suele tener, es sensible a ser movido por la lluvia. Eso es lo que queremos evitar ahora, que el suelo no se vaya por las laderas", indica.

Se utiliza "mulch", acolchado de paja o de restos de poda, porque es material orgánico que protege el suelo de forma natural. "Lo protege de la acción de la lluvia. Evita que se salpique y arrastre. Es la forma más eficaz de reducir las avalanchas", considera Cristina Fernández.

"Tenemos que estar también contentos con lo que tenemos, porque somos un país avanzado en ese sentido", recalca.