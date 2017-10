Pontevedra endosa a Sanxenxo 1,8 millones de deuda por pagar el agua a la mitad de su precio

La "guerra del agua" de Pontevedra con los municipios de la ría se reaviva. Parecía resuelto desde hace cuatro años, cuando la capital y Marín sellaron la paz y resolvieron los pagos del abastecimiento desde el Lérez, pero la llegada de Telmo Martín a la Alcaldía de Sanxenxo ha reabierto este conflicto, con la decisión de ese municipio de presentar un recurso judicial contra el concurso de Pontevedra para adjudicar la gestión del servicio.

Este recurso será ratificado mañana viernes por el pleno de Sanxenxo y entre otras cuestiones, se basa en la ausencia de un convenio entre ambas partes que fije el precio del metro cúbicos, así como en la exigencia de que todos los municipios de la ría gestionen conjuntamente las instalaciones comunes como la estación de bombeo o la potabilizadora, ambas emplazadas en territorio pontevedrés.

Una "telmada"

El concejal de Augas, Raimundo González Carballo, calificó ayer de "telmada" este recurso, que "no significa en modo alguno que se vaya a paralizar la licitación del servicio". Nada más conocer las intenciones de Sanxenxo, se recabaron informes que "garantizan la continuidad" del proceso.

En todo caso, para Pontevedra la decisión de Martín "es poco seria porque lo normal es entablar un diálogo entre administraciones en lugar de ir directamente al juzgado".

Sin embargo, González Carballo da la razón a Sanxenxo en una de sus quejas: no existe convenio alguno entre ambas partes para fijar el precio del agua que Pontevedra suministra desde el Lérez a aquel municipio. Una sentencia de 2004 derogó la tasa que se aplicaba entonces y desde aquel año Pontevedra aplica un "precio político" similar al de Marín y Poio que Sanxenxo no respeta. Según el edil capitalino, las facturas que se remiten cada dos meses tasan el agua en 0,18 euros por metro cúbico, pero desde hace más de una década Sanxenxo solo paga la mitad. Actualmente lo hace a 0,086 euros, lo que "ha generado una deuda de más de 1,8 millones de euros", deuda que Martín no reconoce.

El concejal señala que periódicamente se recuerda la existencia de esos impagos, pero sin ninguna otra reclamación, de modo que el asunto sigue sin resolverse, como sí se arregló con Marín en noviembre de 2013, con Poio y Ponte Caldelas, y está en vías de solución con Bueu. Todos ellos, salvo el último, pagan el precio de 0,18 euros que fija la capital.

Igual que no se reclama esa deuda, tampoco se han adoptado medidas para firmar un convenio similar al de resto de concellos. González Carballo explicó ayer que se planteó el asunto con Catalina González y Gonzalo Pita (los dos anteriores alcaldes al actual) pero sin llegar a entablarse negociaciones en serio.

Otra de las demandas de Sanxenxo, la de crear un consorcio u otro tipo de agrupación para gestionar en conjunto las infraestructuras comunes, también fue objeto de ayer de réplica. "Las bases del concurso del agua -cuyo plazo de recepción de ofertas concluye este sábado- ta contempla la posibilidad de un consorcio u órgano similar para la gestión del agua en alta, lo que demuestra mala fe e ignorancia por parte de Telmo Martín", explicó ayer el concejal pontevedrés.

En todo caso, Pontevedra nunca se abrió a la posible entrada de otros municipios en la gestión de instalaciones ubicadas en la capital y se mantiene en esa postura al asegurar que "con un consorcio el agua saldría más cara".