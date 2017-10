"La motivación de la gente es buena, pero deben actuar los técnicos"

Los investigadores del centro forestal de Lourizán celebran la concienciación de la ciudadanía respecto al cuidado del monte, pero advierten de los riesgos de acciones como la "operación landra", convocada a través de las redes sociales como un llamamiento a plantar bellotas indiscriminadamente. "La motivación de la gente es muy importante, que se sensibilicen de los problemas medioambientales; es una energía que hay que canalizar. Es muy loable que la gente sienta que se está atacando algo suyo. Si realmente queremos lo que tenemos, vamos a defenderlo mejor", considera Cristina Fernández, que, sin embargo, advierte de que este tipo de trabajos deben estar diseñados por técnicos y ejecutados por la Administración, "para que sean eficaces".

"Un suelo quemado es sensible, por lo que la acción de pisoteo no es conveniente. Además, la siembra de bellotas no te garantiza nada. Pueden salir o no y no de forma inmediata. También hay que tener en cuenta que puede ser un riesgo para introducir plantas que no queremos. Hay que esperar un poco", aconseja la investigadora.

"Hay que esperar a que la vegetación salga, porque hay una capacidad de regeneración natural muy grande", concluye.