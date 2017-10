"Si lo que Martín pretende es que cerremos el grifo, lo valoraremos"

El Concello de Pontevedra le da la razón a Sanxenxo en una cosa, que no existe ningún convenio que regula las relaciones entre ambos municipios en materia de abastecimiento de agua. Ese municipio recibe cada año una media de 640.000 metros cúbicos, especialmente en verano, según los datos de la propia empresa suministradora, que se pagan a mitad de precio que el resto de municipios por un cálculo que hace el propio Concello de Sanxenxo.

González Carballo recordó ayer que "como no hay convenio, no tendríamos por qué dar agua a Sanxenxo desde el Lérez, pero lo hacemos porque es para los vecinos, no para Telmo Martín, pero si el alcalde lo que pretende es que cerremos el grifo, lo valoraremos". No obstante, esta última advertencia no parece ser más que un farol ya que este tipo de cortes de suministro no son fáciles de llevar a cabo.

El Concello de Pontevedra seguirá de momento adelante con el concurso del agua y adelanta que volverá a negociar con Sanxenxo, pero no antes de que se adjudique, dentro de unos meses.