El Concello mejora la seguridad de distintas vías municipales

El Concello de Marín está llevando a cabo actuaciones para mejorar la seguridad viaria en varios puntos del municipio. En los últimos días se remataron diversos pintados en carreteras, principalmente en accesos a los colegios.

Entre estas mejoras se sitúan una senda en la ruta que siguen muchos escolares del colegio del Carballal hasta la piscina municipal, o la senda de subida a los centros de Chan do Monte y San Narciso, o los pasos de cebra en Aviador Calviño (en Mogor), que venía siendo solicitado por los vecinos de la zona.

Talud en Mogor

Por otra parte, la xunta de goberno local aprobó el proyecto de estabilización del talud del lugar de O Monte en la parroquia de Mogor, obra que promueve el propio Concello. Esta obra pretende mejorar el refuerzo del terreno, ejecutando un muro.

El gobierno municipal convocó al redactor del proyecto para que proceda al levantamiento del acta de replanteo previo, acreditada la plena disposición de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra.

En esta última xunta de goberno local también se aprobó la baja del proyecto de reposición de los caminos del rural, según el convenio firmado con la Diputación de Pontevedra y suministro de equipamientos en el pabellón de A Cañota.

Poda de árboles

Por último, el Concello de Marín sigue podando los árboles de los parques y avenidas de la villa.

Se actúa sobre los árboles que a juicio de los técnicos así lo precisan. Esta semana se actuó en la Barriada Virxe do Porto, en la Barriada Virxe do Carme y en la Praza do Regueiro.