La Xunta "sopesará" las directrices de su nuevo plan forestal ante la última oleada de fuegos

La Xunta se volverá a replantear las directrices del nuevo plan forestal gallego que iba a presentar a finales de este año tras la última ola de incendios de hace una semana, que arrasaron con más de 35.500 hectáreas estimadas en la comunidad autónoma, cerca de 4.900 en la comarca de Pontevedra. Así lo aseguró ayer la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, que recordó que el gobierno gallego lleva dos años trabajando en este sentido.

El anuncio de la conselleira tuvo lugar tan solo unas horas después de que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, informase de un cambio de estrategia en la política forestal a nivel nacional, que será presentado "en breve" y cuya estrategia, dijo, "está muy avanzada".

"Llevamos dos años avanzando en la revisión del plan forestal. Hay trabajos muy importantes y, sobre todo, se consultó con el sector y la sociedad en general a través del Consello Forestal, donde están representados desde la Administración hasta las empresas pasando por los grupos ecologistas y los propios concellos", explicó Ángeles Vázquez momentos antes de participar en una reunión con técnicos especialistas en recuperación de zonas afectadas por los fuegos en el Centro de Investigacións Forestais de Lourizán.

Vázquez aseguró que hay "avances importantes y unas directrices consensuadas" en este campo. "Teníamos mucho avanzado en el desarrollo de estas directrices. Hablábamos de que íbamos a presentarlas antes de que terminara este año, pero ahora volveremos a sopesarlas para que todo el mundo sea partícipe", informó.

En este sentido, mostró su deseo de que el monte gallego sea "un monte visto con cariño y apego por todos los gallegos".

Además, la conselleira apeló a desterrar "mitos" como que Galicia es incendiaria. "Galicia no es incendiaria; hay incendiarios repartidos por el territorio y al final provocan incendios que son un desastre económico, social y medioambiental", consideró.

"Tenemos que ser capaces de acercarnos al territorio para que el monte, dos millones de parcelas, sea visto con buenos ojos y que los incendiarios sean aislados y el monte pueda con ellos", deseó.

Respecto a las acciones organizadas por algunos municipios para esparcir paja y restos de poda y otros vegetales para ayudar en la regeneración de los terrenos quemados, Ángeles Vázquez recordó que todas las acciones estarán coordinadas por la Consellería de Medio Rural a través del Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, "alma mater" de estos trabajos, que comenzaron el pasado lunes y que cuentan con un presupuesto de tres millones de euros también para prevención.

"Es bueno y se debe colaborar. Es más, hay una obligación de colaborar por parte de los concellos y de las diputaciones. Como no, también por parte de la administración autonómica. Se debe hacer con sentido y para ello tenemos equipos que llevan años trabajando en Galicia", aseveró. "Tenemos que presumir de lo bueno que tiene Galicia y dentro de esto, hacer un orden".

La responsable de Medio Rural no quiso pronunciarse sobre la conveniencia o no de las plantaciones de eucalipto en buena parte del territorio gallego y afirmó que "aquí el arbolado es todo bienvenido". "No hay especies demonizables o no, pero tenemos que ser todos conscientes, los primeros los propietarios de las fincas, de dónde podemos plantar y qué. Partiendo de algo muy básico, en zonas agrarias no podemos plantar otra cosas que no sean frutales o pastos o todo lo relacionados con la agricultura. En los montes, lo determinará la revisión del plan forestal", avanzó.

Cifras estimadas

Respecto a la superficie quemada, la responsable de Medio Rural recordó que solo se dispone de cifras estimadas. "No está hecha la radiografía íntegra de cada uno de los incendios hasta el domingo pasado. Se está avanzando mucho, pero en distintos campos y, por lo tanto contabilizamos los mayores de 300 hectáreas. Se hará la parametrización necesaria y puntualizada y que no se preocupe nadie, que tendrán todos los datos necesarios porque aquí no hay nada que ocultar porque Galicia no tiene nada que ocultar", dijo en referencia a las críticas de la oposición.

"Toda esa información se traslada no solo a los medios, sino a la sociedad, a la Fegamp y a las diputaciones provinciales", añadió.