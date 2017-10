Rei se postula como candidato de Marea en 2019 y ya apunta a "conseguir la Alcaldía"

Lleva dos años y medio en la oposición, pero en el horizonte ya vislumbra el ambicioso objetivo de gobernar en Pontevedra. Así lo especificó ayer Luis Rei, portavoz de Marea, en una comparecencia en la que anunció su intención de presentarse como candidato al proceso de primarias para ser el cabeza de lista de la formación rupturista en las elecciones municipales de 2019.

"Debemos establecer una propuesta clara para optar a gobernar el Concello", afirmó el periodista y escritor de profesión, que entiende que para ello es necesario "no demorar la definición del nombre que va a ir en el cartel". "Los pontevedreses tienen que tener claro por quién pueden votar. Es bueno que haya tiempo suficiente para consolidarse como uno de los referentes. No podemos ser como otros partidos que a un mes de las elecciones no tienen todavía candidato", expresó Rei, que fijó como un período adecuado para la celebración de elecciones primarias "el primer trimestre de 2018".

"Yo me postulo como candidato y abro la puerta a cualquier otro miembro de Marea que esté interesado en hacerlo", manifestó Luis Rei, que explicó que el proceso será, de nuevo, "el más abierto de todos los existentes", pues podrán participar los más de 300 militantes del partido y cualquier otro ciudadano pontevedrés a través de un cauce que establecerá la agrupación.

Asimismo, Rei destacó su interés por el hecho de que "a la vuelta del verano de 2018" se estableciese un nuevo proceso de primarias para elegir el resto de los 25 candidatos en la lista de Marea Pontevedra. El actual portavoz destacó que la idea es "conformar el mejor equipo posible, con expertos en todas las áreas y paridad". Por lo tanto, la lista será "cremallera" y Rei ya apuntó al hecho de que se presentarán "nombres que ahora mismo no militan públicamente en Marea".

Trabajo "a medias"

El concejal explicó que se presenta para "no dejar el trabajo a medias". "Llevamos dos años y medio haciendo oposición y trabajando en el Concello. Estamos aquí para quedarnos y tenemos aval", manifestó Rei, que recalcó que su idea es "construir una alternativa de gobierno progresista".

Para acceder a la alcaldía reconoció que deben "seguir haciendo los deberes en este último sprint final de un año" y que, en todo caso, tendrá que ser en coalición: "No gobernaría con PP ni Ciudadanos. Y no renuncio a la posibilidad de atraer al BNG a las ideas de progreso".