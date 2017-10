O alumnado do colexio Carballal interpreta na Real Academia da Lingua o reggaeton "Casares-ton"

Noventa nenos e nenas dos cinco colexios galardoados encheron a Real Academia Galega de palabras e música de homenaxe a Casares, mesmo a ritmo de reggaeton para un poema do escritor. Entre eles estaba a comunidade escolar do colexio de infantil e primaria do Carballal de Marín, que encheron de música, mesmo a ritmo de reggaeton, e palabras de recordo de Carlos Casares o acto, conducido pola académica Fina Casalderrey. O salón de actos vibrou co "Casares-ton", o reggaeton composto no CEIP do Carballal para o poema "Amemos" de este autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. A peza foi instrumentada polo mestre de Música do colexio, Víctor Alfonso Castro Méndez, quen acompañou, xunto á directora, María Teresa Méndez Fernández, e a titora Ángeles Fernández Iglesias ós 23 estudantes de cuarto curso de primaria que interpretaron en dous tempos un anaco desta peza.