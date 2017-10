Los técnicos critican la "lenta maquinaria municipal" para resolver el contrato de Axuda a Domicilio

Varios informes elaborados por la Secretaría Municipal, Contratación e Intervención del Concello alertan de posibles anomalías en el procedimiento urgente aplicado por el gobierno local para mantener en funcionamiento por la vía de urgencia el Servizo de Axuda n o Fogar.

Estos informes admiten que la situación era "de emergencia", al renunciar la primera empresa adjudicataria del servicio, pero indican que "el Concello está obligado a tramitar los expedientes de contratación con tiempo suficiente" y "no es aceptable que cuanto está a punto de vencer un contrato no esté formalizado el siguiente", un problema que, al menos en este caso, obedece a la "lenta maquinaria municipal, que sede solucionarse para que no se repita esta situación".

Con estos informes en la mano, el concejal del PP Rafael Domínguez ha convocado para el viernes a la Comisión de Economía que preside para que se informe sobre el procedimiento administrativo que se llevó a cabo con el SAF.

"Pudimos comprobar que están pasando cosas muy graves en el que al contrato por lo que es necesario una explicación por parte del gobierno local", señaló el edil al tiempo que adelantó que también solicitó la presencia del secretario y de la interventora del Concello "para que den cuenta de los informes emitidos por estos servicios al respeto".

El PP recuerda que el BNG sabía desde enero que la empresa no iba a continuar, y "aún así no fue capaz de tener los deberes hechos en tiempo y forma". En todo caso, garantiza que no acudirá al juzgado para "no perjudicar a usuarios y trabajadores".