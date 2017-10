La "equidistancia parroquial", clave en la ubicación del nuevo centro de salud

Apenas han comenzado las conversaciones, pero el Concello de Poio tiene claro que si la propuesta por parte de la Gerencia del Sergas para construir un nuevo centro de salud va hacia delante, la nueva edifica-ción deberá asentarse en una parcela "amplia y lo más central posible dentro del municipio".

Así lo afirma el alcalde de la localidad, Luciano Sobral. Un Sobral que, sin todavía querer mojarse sobre una ubicación más precisa, deja entrever que San Xoán podría ser la parroquia elegida para dicho edificio al asegurar que "el 80% de la población de Poio se mueve desde el centro de la localidad hacia Pontevedra". Además, el ejecutivo local tratará de hacer valer el criterio de la "equidistancia" con el resto de parroquias. Un criterio en el que encaja San Xoán.

Sin embargo, el regidor recalca que ahora mismo "no hay nada cerrado" . "Ni mucho menos. No llegamos al punto de hablar de una ubicación concreta", asegura Sobral, que sí reconoce y alaba el "cambio de criterio" de la nueva Gerencia del Sergas. "Parece que ahora sí van a apostar por construir un nuevo centro de salud porque para el crecimiento demográfico que está sufriendo Poio es más coherente", expresa. "Fue algo que nosotros siempre defendimos como propuesta electoral", añade.

El alcalde de Poio asegura que las conversaciones "todavía acaban de comenzar". "Estamos al inicio del proceso. No hay nada en firme, así que vamos a esperar acontecimientos. No hay reuniones futuras cerradas, aunque nosotros tendremos que hacer una lista con una relación de necesidades y posibles parcelas que se adapten a ellas", analiza.

Esas necesidades tendrán que concordar con un espacio lo suficientemente grande como para albergar un aparcamiento y también ampliaciones futuras. "No queremos estar con un problema de espacio dentro de unos años, como pasa ahora en Anafáns. Si se construye un centro médico nuevo, debe ser referencia", destaca.

Anafáns será del Sergas

Precisamente sobre Anafáns recalcó que la parcela "sí es edificable, pero no más de 900 metros cuadrados, por lo que supondría un parche ya que pasaría a ser poco menos del doble que el actual". "Es que es todo transparente, porque la documentación está entregada al Sergas, que pasará próximamente a ser el titular del inmueble y de los terrenos".

Sobre el centro de salud de San Salvador, Sobral asegura que "no se puede descartar su ampliación todavía" porque la propuesta del nuevo centro todavía no es totalmente concreta, pero recalca que la idea del Concello pasa por "no masificar Anafáns".