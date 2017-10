La Diputación pedirá al Gobierno central que declare a los municipios quemados como "zona afectada gravemente"

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, pedirá al Gobierno central y a la Xunta que declaren a los municipios afectados por los fuegos de hace una semana "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil". Se trata de una definición que contempla la Ley Nacional de Protección civil de 2015, que delimita las situaciones ante las cuales el Estado tiene que actuar de forma delimitada, entre ellas incendios forestales, "que debe dar una gestión rápida".

La socialista fue convocada para reunirse mañana martes con el delegado del Gobierno en Galicia, un encuentro en el que se analizarán, según el comunicado enviado al ente provincial, "las medidas conjuntas que se pueden adoptar entre todas las administraciones afectadas".

Silva recordó que las diputaciones no tienen competencias en esta materia, así como los concellos, y que corresponden a las comunidades autónomas y el gobierno central.

La presidenta de la Diputación recuerda que para declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil solamente es necesaria la convocatoria de un consejo de ministros. "También lo pueden hacer las administraciones concernidas, pero la Xunta de Galicia no lo ha pedido. Me llama la atención", informó.

Esta declaración implicaría medidas como ayudas económicas a particulares por daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensaciones a empresas y a corporaciones locales por gastos derivados de sus actuaciones y apertura de líneas de préstamos ICO. También medidas fiscales, tanto exenciones como reducciones.

"Voy a reclamar que nos pongamos muy en serio. Necesitamos una estrategia nacional. Las cosas no se pueden hacer por la puerta de atrás. Debe liderar el gobierno de España, que es quien tiene competencias en política forestal. Es necesaria una estrategia nacional de lucha contra los incendios", insistió.