Un viaje a la Antártida

El periodista y realizador audiovisual Carlos Prado Pampín, natural de la parroquia marinense de Mogor, estrena el próximo viernes el documental "Homes de xeo: galegos na Antártida", una obra grabada en el polo sur durante la estancia de Prado Pampín a bordo del Hespérides el pasado mes de febrero. El autor ya realizó un cortometraje de ficción "Vellas" que fue finalista en los Premios Mestre Mateo 2008 e hizo el corto-documental "A mano o a máquina".

Carlos Prado Pampín viajó a la Antártida como enviado especial de la Sexta Noticias, canal de televisión en el que trabaja desde hace 10 años, para realizar una serie de reportajes sobre el cambio climático y su incidencia en el continente helado. Fruto de ese viaje, nació la idea de grabar un documental propio "cuando comprobé que el barco estaba lleno de gallegos, tanto marinos como científicos. Entonces se me ocurrió la idea de grabar cómo viven nuestros paisanos su día a día en un entorno como es la Antártida y metidos en un barco durante casi 6 meses", explica Carlos Prado.

El documental "Homes de xeo", narra, a través de la experiencia y las voces de tres gallegos, el jefe de cocina del barco, un científico, y el patrón de embarcaciones del Hespérides, cómo es la vida en la Antártida, el trabajo que allí se desempeña, las maravillas que esconde el polo sur, la morriña que sienten a 15.000 km de casa, o las consecuencias del cambio climático, entre otros temas. "Pretendo que todos conozcamos y valoremos un poco más la vida de los gallegos en alta mar, cómo es su trabajo entre el hielo, qué piensan y sienten, y a la vez quiero mostrar la importancia que tiene la Antártida para la salud del planeta y cómo el calentamiento global empieza a afectar a este paraje virgen. Todo a través de los ojos de tres gallegos", explica el reportero de Marín.

Las particulares condiciones de la Antártida, donde el hielo, el frío, los animales salvajes, los glaciares, las tormentas? están a la orden del día, provocan que la convivencia en el buque de investigación oceanográfica Hespérides sea "más intensa y cercana, con un gran compañerismo entre toda la tripulación, como una gran familia que trabaja unida. El ambiente a bordo del buque es fantástico, desde el primer momento que me subí al barco me sentí como en casa", asegura Prado Pampín. Y no es para menos, entre la tripulación del Hespérides de la campaña antártica 2016/2017, Carlos Prado se encontró con dos vecinos de Marín y una decena de gallegos.

El estreno del documental será en la Biblioteca Municipal de Marín y estará presentado por la concejala de cultura del Ayuntamiento de la villa, María José de Pazo Allariz. También intervendrá el propio autor, Carlos Prado Pampín. La entrada es gratuita hasta completar aforo.