Orgullo por la lucha que evitó la empacadora

La Finca Batacos acogió ayer el estreno del documental en el que los vecinos de Vilaboa y Pontevedra que participaron en la lucha contra la empacadora hablan sobre aquellos hechos que marcaron a todo un pueblo. Son un total de 52 entrevistas en donde personas que entonces tenían desde 5 a 72 años reflexionan sobre aquella batalla que impidió la instalación en Bértola de la conocida como "Sogama del Sur". Un documental en el que Xosé Feijóo, uno de los artífices del proyecto, destaca que se transmite, sobre todo, el "orgullo" de un pueblo que logró vencer a la maquinaria de la administración.

Hay momentos que dejan huella en una persona, pero también en comunidades vecinales enteras. Hechos que marcan de manera conjunta a una colectividad, a una población entera y que no olvidan. Esto es lo que sucede en Vilaboa con el conflicto que se generó a raíz de la decisión de instalar en Bértola y Figueirido una empacadora de basuras. Ahora se cumplen 20 años de aquella lucha y tres vecinos Bértola (Xosé Feijóo, su pareja Rosalía Rodríguez y su hija Thais Feijóo) lanzaron hace unos meses un proyecto con el que pretendían recordar la batalla vecinal que acabó impidiendo la instalación de la que se dio a llamar como "Sogama del sur". También pretendían dar a conocer las impresiones de los protagonistas de aquellos hechos, los propios vecinos, dos décadas después. Comenzaron así a grabar un documental con el testimonio de vecinos (también cargos políticos de entonces, pero principalmente ciudadanos que participaron en las movilizaciones), una película que ayer finalmente vio la luz con su esperado estreno que tuvo lugar en la Finca Batacos de Pontevedra.

Según explica Xosé Feijóo, el documental consta de 52 entrevistas, principalmente a vecinos de Bértola y Vilaboa, aunque también abogados y técnicos que los asesoraron en aquella batalla, así como colectivos de Pontevedra (principalmente de parroquias como Salcedo o Tomeza) que se sumaron a las movilizaciones contra la planta de tratamiento de basuras.

Son 55 minutos de documental que ayer se contemplaron por primera vez a partir de las 20.30 horas, antes de que diera comienzo una cena a la que asistieron en torno a 137 personas (eran las anotadas a última hora de la tarde). Se trataba de reproducir también el espíritu de confraternidad que había durante los largos días de batalla vecinal y que muchas veces solían acabar con cenas que no hacían más que fortalecer aquel espíritu combativo y de unidad vecinal que logró vencer a la maquinaria de la administración. Además, la entrada al evento incluía la entrega de una copia del documental.

Xosé Feijóo explica que en la película se recogieron testimonios de personas que entonces tenían tan solo cinco años cuando se produjeron las movilizaciones, hasta otras que ahora tienen 92, es decir, entonces contaban con 72 años. "A xente procesou de distinta maneira todo aquelo", explica "pero sí que en todos eles se denota certo orgullo do que se logrou facer e de que non nos arrepentimos de nada". Un documental en el que se recuerdan también otras luchas vecinales contempóraneas a aquella, como la del embalse de A Baxe en Caldas, que aunque no tuvo el mismo resultado fue igual de digna. En este caso, David logró derrotar a Goliat y aquella victoria ya tiene su propia película para la historia.