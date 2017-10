O teatro escolar (XX): IES Illa de Tambo (II)

No primer artigo sobre o grupo de teatro Tróquele do IES Illa de Tampo, repasamos os seus primeiros cinco anos de vida. Foran anos moi positivos, grupos bastante estables en canto a participación, e de gran compromiso por parte de nen@s e familias. Os seguintes anos foron bastante máis irregulares, con grupos excelentes onde se puderon montar bos espectáculos, e polo contrario, outros anos onde a falta de compromiso facía que a directora tivera que poñer o tliple de esforzo para sacar adiante este proxecto.

O curso 2007-2008 foi un de eses anos bos. Tratábase dun gupo non moi numeroso, oito integrantes, pero con moitas gañas de aprender. Tamén axudou moito para a motivación do grupo a divertida obra que José Calvar escribirá para eles, titulada " Claun, claun".

Este actor e autor cangués, compañeiro de Rosi Figueroa en " Teatro de Cadaquén" e "Teo e Tea", viña colaborando con ela dende 2004, escribindo unha obra cada ano para algún dos grupos de teatro escolar que ela dirixía. Obras como "Unha de Medo". " SuperMon" ou "Breixo Louro: Detective privado" foran representadas polos colexios de Castrillón ou San Roque no Auditorio de Cangas dentro da Mostra de Teatro Escolar. Pero "Claun, claun" foi a primeira que escribiu para adolescentes, una obra que misturaba o humor absurdo co mundo do clown. Esta obra foi representada en anos posteriores polos grupos " OS Fillos de Capitán Nemo" e "Teatro 2000+1".

Durante este curso, as clases estiveron encamiñadas a que cada alumn@ atopara o seu propio clown. O clown ( paiaso en inglés) e a forma de reaccionar, de camiñar, de sentir, de ollar o mundo, en definitiva, de ser, que cada un temos pero dunha maneira amplificada. O clown nunca pode ser finxido, e tes que disfrutar con el, porque se ti non o disfrutas o público tampouco o fará.

O gran talento

En "Claun, claun" o protagonista era un escritor agobiado ante a falta de ideas que realiza una viaxe, axudado dos seus axudantes de pensamento, na busca da inspiración perdida. O papel protagonista recaeu en Marián Sanjorge. Na miña opinión o actor/actriz con máis talento interpretativo que pasou por Tróquele, e tamén a mellor das actrices de todas as obras que puden ver da MOTESMO. O caso de Marián era especial porque tiña tanta timidez como talento. Se a elección dos persoaxes fora exclusivamente decidido polas lecturas e probas de papeis, Marián sempre tendría un dos máis pequenos, porque a súa timidez facía que casi non pudera nin ler. Pero ahí reside o traballo dun bo director, darlle a cada alumno o espazo que cada un precise. Esta actriz necesitaba ter confianza no que facía antes de ensinarllo os demais, e cando a tiña, os resultados eran magníficos.

Destacaría sobre todo a súa expresión non verbal, algo moito máis difícil de ter adquirido a estas idades. Un exemplo disto e o seu papel de Sra. Tepán en "Pic-Nic", onde a discreción do seu persoaxe, case sen frases e sen estridencias, conseguía captar a atención do público so coa súa presencia escénica, mentras preparaba unha simple merenda no campo. Con "Claun, claun" Marián despedíase do grupo , tras seis anos, sendo a única alumna que estivera en todas as obras dende que Rosi se fixera cargo del.

O curso seguinte o grupo, ademais de Marián tamén tivo as importantes baixas de Erika Iglesias e Isabel Regueira que participaran en catro montaxes . Neste curso Tróquele volvía contar con outra obra escrita para eles por José Calvar " O Novo Inferno", onde o Sr. Demo cansado da mala imaxen do seu negocio decide modernizalo.

O curso empezou con normalidade con bastante alumnado novo, pero cando se empezou a ensaiar a obra comezaron a xurdir problemas. Primeiro foi unha rapaza que nos dixo que si obra era en galego ela non actuaba. Por suposto a súa reclamación non foi atendida. A obra foi adaptada para suplir a súa baixa, pero o problema principal chegou xunto coas notas de Semana Santa. Varias alumnas tiveron algún que outro suspenso, e as súas familias puxéronlle como castigo deixar teatro. Non imaxino a ninguén castigando os seus fillos sacándonos do conservatorio ou de inglés. O triste de todo é pensar que esas familias tendrán o concepto de que asistir a teatro é como ver a tele ou xogar a Play, sin ver a importancia formativa, cultural e de traballo en equipo que a actividade aporta. Todo isto sucedeu a menos dun mes da estrea da obra, así que non quedou outra opción que renunciar este ano a participar na Mostra do ensino secundario.

Tras a mala experiencia do ano anterior, comezouse o novo curso 2009-2010 con moitas dúbidas, pero coa ilusión de non deixar morrer este proxecto. Este ano voltaron a ensaiar " O Novo Inferno", coa determinación de poder estreala, este ano si, dentro da 13ª edición da MOTESMO.

Nun dos papeles protagonistas Diego Pastoriza, como o Sr Demo, o amo do novo Inferno, no mesmo papel que tiña o ano anterior e que non pudera representar pola cancelación da obra. Este actor representa, o exemplo perfecto, de que a timidez persoal non sempre vai acompañada de timidez a hora de subir a un esceario. Confiaba no que facía e confiaba na directora. Na súa primeira actuación, que foi en " Claun, claun", protagonizou unha divertida parodia do anuncio de " Coca Cola Light", quedando sen camiseta sen ningún tipo de rubor. Angela Sanjorge, irmá de Marián, conseguiu o outro papel protagonista no seu primer ano no grupo. Esta claro que o talento era cousa de familia. O seu papel foi o Clorofila Chapela, un "perigoso" asasino con moito que ocultar. Este persoaxe ía ser representado o ano anterior por Alberto Cidrás, que non pudera repetir este ano por coincidencia coa súa actividade deportiva.

Os problemas voltaron a reproducirse no curso 2010-2011, xa que a falta de 20 días para o inicio da Mostra de Teatro, dúas actrices comunican que deixan o grupo. Dado o peso de esos dous papeis dentro da obra, non resulta posible a eliminación dos persoaxes, nin tampouco que outro dos actores do elenco se desdobrara, xa que todos coincidían nalgunha escea.

A obra que estaban a piques de estrear era un obra moi coral titulada " O Achado do Castro" de Manuel Nuñez Singala. Nese momento e cando Rosi Figueroa contacta con dúas exalumnas do centro, Erika Iglesias e Isabel Regueira. A implicación de ambas foi absoluta, e nas dúas semanas que tiveron de ensaios antes da estrea , consegueron dotar os seus persoaxes , "Manolitus" e "Catulo", quizais os máis divertidos no texto, da vis cómica que estes precisaban.

Impulsora do grupo

María José Varela foi a gran impulsora do grupo Tróquele dentro do IES Illa de Tambo. Durante cinco anos foi a responsable da actividade dentro do instituto, pero ante a falta de apoio por parte do resto do profesorado decidiu deixar o posto. Este foi rotando ano a ano, de un profesor a outro, máis ben por obligación que por devoción, e isto notábase. Durante eses anos que estivo afastada do grupo, sempre permaneceu atenta a el, e ante todos eses problemas que foron xurdindo que relatei antes, animaba a Rosi a facer todo o posible por continuar coa actividade, para que non desaparecera do seu centro.

O 29 de agosto de 2011 María José falecia en Marín. No seu funeral coincidimos con moitos dos actores e actrices que pasaran durante eses dez anos por Tróquele, o grupo que ela imaxinou e do que tan orgullosa estaba. Un día duro para todos.

* Autor, director e actor teatral