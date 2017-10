La Media Maratón provoca hoy fuertes restricciones de tráfico en una treintena de calles de la ciudad

La celebración en la mañana de hoy de la Media Maratón que reúne a más de 1.400 atletas en Pontevedra conllevará fuertes restricciones de tráfico en una treintena de calles, especialmente de la zona norte y centro de la ciudad. Para garantizar la seguridad de la prueba e intentar minimizar en lo posible su afección sobre el tráfico rodado, la Policía Local ha diseñado un plan de tráfico que implica cortes y restricciones de aparcamiento. Para la puesta en marcha del dispositivo se desplegará un buen número de agentes así como un total de 60 voluntarios.

La prueba comenzará a las 11 horas y no finalizará hasta aproximadamente las 13.30 horas.La Policía Local avisa de que no se podrá salir de los garajes ni de las zonas de estacionamiento en la vía pública en todo el recorrido afectado por la prueba entre las 10.15 y las 13.30 horas aproximadamente. Las calles por las que discurre la prueba son Puente dos Tirantes, avenida de Buenos Aires, Valentín García Escudero, Real, Curros Enríquez, Soportales, Paseo Odriozola, plaza y calle Peregrina, Andrés Muruais, Andrés Mellado, de nuevo Peregrina, San Pedro Alcántara, Alcalde Hevia, Iglesias Vilarelle, Paseo do Gafos, General Rubín, Augusto García Sánchez, plaza de Galicia, Augusto González Besada, Marqués de Riestra, plaza de España, Arzobispo Malvar, Travesía de Galera, avenida de Uruguay, Corbaceiras, avenida de Buenos Aires, Padre Fernando Olmedo, Xosé Malvar y de nuevo puente de Os Tirantes.

En cuanto al centro histórico, la Policía Local advierte de que en el horario establecido para la prueba tan solo se puede salir con los vehículos de los garajes utilizando un paso que estará establecido al efecto en la plaza de España.

La prueba también conlleva restricción en los estacionamientos que se iniciaron a partir de las 22 horas de ayer en el recinto de Tafisa, en la calle Padre Gaite, en Padre Fernando Olmedo, en Iglesias Vilarelle así como en Xosé Malvar en el tramo entre la rotonda del Camino Viejo de Castilla y el puente de Os Tirantes.

Además, el puente de Os Tirantes ya se cerrará en sentido de entrada a la ciudad a partir de las 6 de la madrugada y será cortado al tráfico de forma total a las 9.30 horas.

Acceso a Monte Porreiro

Los cortes de tráfico afectan a los vecinos de Monte Porreiro (dado que la prueba llega hasta la playa fluvial lo que obliga a cerrar al tráfico toda la avenida de Buenos Aires entre Galera y el acceso a Monte Porreiro, por lo que salida de este barrio se realizará por la Rúa da Pomba hacia la avenida de Lugo o la calle de A Seca.

La Policía Local advierte de que el aparcamiento se permite en algunos puntos del recorrido pero avisan de que el coche no se podrá volver a mover hasta la finalización de la prueba por lo que si tienen previsto utilizarlo esta mañana se aconseja estacionarlo en otras zonas no afectadas por el recorrido.