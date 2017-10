Asociación Vecinal A Laxe: "Lo de la depuradora es como un cuento infantil. Vergonzoso"

La Asociación de Vecinos A Laxe califica la situación de la depuradora como "de cuento infantil". "Que sí, que no... Que no sé si ahora, que no sabemos dónde, que no sabemos cuándo...", expresó ayer la junta directiva de la agrupación tras la reunión que mantuvo el pasado jueves para hacer balance del estado de la parroquia de Raxó y hablar de sus necesidades.

Los miembros de la asociación destacaron que tenían la sensación de "vivir en un espacio sin gobierno". "No somos informados de nada y muchas de las actuaciones que se llevan a cabo no son conocidas muchas veces ni por los responsables políticos y técnicos", criticaron.

A Laxe denunció que las principales obras pendientes "continúan en la misma situación, sin siquiera empezarse". Por un lado, sobre la depuradora añadieron que "no hay confirmación de si existe algún plan y toda la situación hace que la ría continúe contaminada". "Hasta que se canse, como nosotros", añadieron. A Laxe aseguró que "luego todo serán lamentos, porque es una absoluta vergüenza que en el siglo que estamos los administradores no se tomen enserio esta situación".

Pasarela y aceras

Asimismo, la agrupación vecinal también quiso poner el foco sobre la pasarela de madera, "que ha sido el inicio de un proyecto que no tiene continuidad". "Todos los días disfrutamos de ese trocito de paseo y ya está, no hay más", criticaron. A Laxe destacó que la intervención que necesita la zona portuaria y las playas de Raxó "es más que evidente". "Tenemos una única calle, con doble circulación, gente paseando, terrazas llenas... Es un caos en verano", explicaron.

"Además, si a esto añadimos que la entrada es un parking con rotonda y contenedores y que la salida es estrecha, mal asfaltada y sin visibilidad, podemos concluir que no tenemos más accidentes por intervención divina", manifestaron.

Por último, tambiém destacaron el tema de las aceras en la PO-308: "Por repeto a las víctimas que hemos tenido este año seremos moderados, pero nos hubiese gustado que con ese silencio se hubiese trabajado en solucionar los problemas de seguridad vial. Nuestros vecinos de Sanxenxo están mucho mejor", finalizaron.