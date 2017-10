Monteagudo fala de "Carlos Casares, un contador de historias"

| O Museo Torres acolleu unha conferencia do profesor e académico da Real Academia Galega Henrique Monteagudo, sobre o escritor Carlos Casares, homenaxeado este ano no Día das Letras. Co lema "Carlos Casares, un contador de historias", título do libro escrito polo propio Monteagudo e publicado por Galaxia, o autor reivindicou a obra literaria de Casares.