Vivenda exige a vecinos de Valdecorvos pagos del IBI que triplican sus cuotas de alquiler social

Gorros de ducha para reclamar la traída de agua en Os Areás | "Venimos al Concello a ducharnos, porque en nuestras casas no hay agua". Así se manifestaban en el pleno de ayer varios vecinos de Os Areás (Mourente), tocados con gorros de ducha, que reivindican la instalación de suministro municipal de agua en sus hogares, que disponen de pozos, pero con escasa agua tras la sequía. Una de sus portavoces, Alexia Sánchez, explicaba que en febrero pasado solicitaron al Concello esa instalación y que meses después hubo una reunión en el barrio "a la que no nos convocaron". En esa cita se presentó un proyecto de abastecimiento "para unas casas pero no para las nuestras" por una falta de presión, según el Concello.