El turista aprecia más la calidad de la conexión wifi que un buen desayuno

Un centenar de empresas turísticas, proveedores digitales y profesionales del sector interesados en conocer los cambios que se están produciendo en el sector turístico a nivel global participaron en el Encuentro Profesional "Innovación y Transformación digital del turismo" que el Clúster Turismo de Galicia en colaboración con la Diputación de Pontevedra celebró ayer en el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La importancia de la cooperación para mejorar la conectividad y los servicios digitales que se ofertan a los turistas, el big data y el internet de las cosas como novedades tecnológicas que son ya el presente para un sector turístico donde el viajero 3.0 demanda servicios adaptados a sus nuevas necesidades o la implantación de nuevas tecnologías que permiten la personalización, fidelización y mejora de los servicios turísticos fueron algunas de las principales conclusiones que se extrajeron.

La jornada se compuso de dos ponencias y otras tantas mesas redondas en la que tomaron parte destacados expertos de empresas como R. Bismart, orientada hacia el big data, Made in Mobil, especializada en IOT (Internet of Things); Knowdle, que ha desarrollado un sofware 100% español orientado a la inteligencia colectiva; PastView, que desarrolla proyectos de realidad virtual; Brandmaniac, que ofreció información sobre el uso del marketing influencer en el sector turístico o More Turismo Internacional.

Un encuentro en el que los profesionales pudieron conocer casos de éxito en la implantación de las nuevas tecnologías a través del proyecto SmartPeme de la Diputación y profundizar en el uso de estas herramientas para comunicar mejor el destino Galicia, además de conocer las últimas novedades en materia de realidad virtual o inteligencia colectiva.

"La transformación digital es una realidad compras on line, de geolocalización, de webs comparativas de precios, de redes sociales... Esta transformación se ha acelerado enormemente en los últimos años y supone un reto para el sector turístico gallego pero también nos abre infinitas posibilidades para competir en un mercado global", explicó el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, durante la apertura de la jornada, en la que destacó que el nuevo turista "aprecia más la calidad de conexión del wifi que un buen desayuno, y eso lo tenemos que tener en cuenta".

En el acto de apertura también participó el presidente del Clúster TIC, Antonio Rodríguez, el alcalde, Telmo Martin, el diputado provincial de Innovación y Turismo, Santos Héctor y la jefa de área provincial de Pontevedra de Turismo de Galicia, Mª Ángeles Herrero.

Todos ellos destacaron la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas y de la cooperación público-privada como herramienta fundamental para su puesta en marcha, así como al importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento del Galicia, de la provincia de Pontevedra, y de Sanxenxo, como destino turístico innovador y competitivo.