Las mejores fotografías de la naturaleza

La exposición "Fotógrafos de la naturaleza 2016. European Wildlife Photographer of the Year" puede visitarse en el Café Moderno. La muestra está compuesta por 84 fotografías seleccionadas entre las 20.000, procedentes de 37 países europeos, que se presentaron en esta edición al concurso European Wildlife Photographer of the Year.

El certamen, que cumple 24 años de historia, es un referente de la fotografía de la naturaleza, tanto a nivel profesional como amateur. La exposición se puede visitar hasta el 20 de enero de lunes a viernes en horario de 17.30 a 20.30 horas y los sábados en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Todas las imágenes son instantáneas no manipuladas que muestran la naturaleza en estado puro con el objetivo de concienciar al espectador sobre la necesidad de preservar el medio natural y animarlo a que encuentre la forma de contribuir personalmente a su protección. La obra ganadora de esta edición, firmada por el noruego Audun Rikardsen, muestra la imagen de una orca emergiendo a la superficie para respirar en una mañana fría y oscura. Afortunadamente esta especie no está en peligro de extinción, pero la instantánea recuerda la necesidad de mejorar la protección de los hábitats marinos y reducir los efectos de la pesca descontrolada, la cantidad de contaminantes en los océanos o la problemática del cambio climático.

Acompañan a esta imagen otras instantáneas estructuradas en 9 secciones: aves, mamíferos, otros animales, elogio de las plantas, paisajes, el mundo submarino, el hombre y la naturaleza, forma y composición y jóvenes fotógrafos.

Además, en el marco de esta muestra, Afundación ofrece a los centros escolares la posibilidad de asistir a la exposición y participar en diferentes propuestas educativas, adaptadas al currículo de los centros escolares, que pretenden ser un refuerzo de sus programaciones.