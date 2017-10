Davor Cutura Jugador de balonmano "Esta es una ciudad que apuesta por la vida saludable"

- ¿Después de recorrer tanto mundo te quieres quedar en Pontevedra?

- Yo vine a aquí siendo un chaval. Te diría que me acuerdo muy poco de mi vida anterior. Y siempre digo que tuve mucha suerte. Llegar a esta ciudad y ser tan bien recibido y acogido por el club, y pasar un tiempo maravilloso en el que conocí a mi mujer. Aquí cumplí los sueños de mi vida.

- ¿Te sientes pontevedrés?

- Yo sí. Me siento un pontevedrés más. No me olvido de mis orígenes ni de mi familia, pero yo aunque esté por el mundo trabajando siempre volví en verano. Aquí está mi casa y aquí se están criando mis hijos.

- ¿Proyectas afincarte aquí tras tu carrera deportiva?

- Tengo la oportunidad de quedarme en Francia un año más, pero decidí volver el año que viene. Con tres hijos es muy difícil dar vueltas por el mundo y ya es hora de quedarnos en Pontevedra. Estoy buscando seguir mi carrera profesional en Galicia.

- ¿Y por qué Pontevedra?

- Por todo. Por todos estos años en el que vas sumando cosas poco a poco. Ahora es mucho. Pontevedra me da calidad de vida. Es vedad que yo con mi vida de deportista lo tuve fácil, pero esta ciudad ofrece muchas posibilidades. Ahora seré un emprendedor y no tendré un sueldo garantizado, pero apuesto por Pontevedra.

- ¿Ves puertas abiertas para los empresarios?

- Sabemos que esta es una ciudad pequeña y administrativa. Algunos verán en ello un punto negativo. Pero Pontevedra es una ciudad que apuesta por una vida saludable y por la calidad de vida. Yo creo que se puede desarrollar mucha actividad relacionada con el deporte. Por eso viene mucha gente joven a vivir aquí. Cada vez escucho hablar más de Pontevedra fuera de Galicia.

- ¿Nos hacemos famosos?

- Seguro. Me consta que los jugadores de balonmano están deseando venir a jugar contra el Teucro o el Cisne. Es algo especial pasar dos días aquí, nunca comemos mejor.