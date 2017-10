"En el CHOP hay alguna ineficacia, pero siempre se solventa", dice el PP

"Alarmismo y populismo". Fueron las dos palabras con las que el concejal del PP Rafael Artime calificó la propuesta aprobada ayer, incluso por su partido. Domínguez, médico en uno de los hospitales privados criticados por Marea, admitió que la gestión de camas y del servicio de urgencias en un hospital es "muy complejo", pero defendió que en el caso del CHOP, "no funciona mal, es una situación razonable pese a las dificultades estructurales".

Admite que en este complejo hospitalario "se produce alguna ineficacia, por la antigüedad de las instalaciones, pero siempre se solventan". De hecho, apuntó que "todos los hospitales tienen a sus pacientes esperando en Urgencias y en Pontevedra estos tiempos se ajustan a los estándares internacionales".

Tras dejar claro que no hay casos de infecciones o problemas por retrasar el ingreso en planta de algún paciente, insistió en que "todos los enfermos logran una cama en el mismo día" de su llegada al hospital, aunque no precisó las horas que deben aguardar por ella. "Ninguna se quedó sin cama y no hubo traslado alguno a centros privados por falta de esas unidades", subrayó.

El PP recordó el plan autonómico para ampliar Montecelo, lo que la oposición aprovechó para recordar que "si hay esa necesidad, no se entiende que se bloquee la actividad actual".