Xabier Fortes, premio Ondas

No se lo esperaba y a primera hora de la noche de ayer, todavía no lo había ni asimilado. Pero no era un sueño: Xabier Fortes era uno de los galardonados en la 64ª edición de los Premios Ondas en la categoría de "Mejor Presentador", que compartirá con Josep Cuní.

Una condecoración tan importante como "inesperada". "Todavía no he podido ni reflexionar sobre el tema. Estoy muy orgulloso, pero me ha pillado de improviso total", explicaba ayer el periodista justo antes de entrar a la carrera en el Liceo Casino para presentar el libro de Leoncio Feijoo, "Albores del fútbol pontevedrés 1905-1918".

El periodista pontevedrés de Radio Televisión Española reconocía que no había podido "preguntar bien" el motivo por el que había sido premiado. "Me llamaron del programa de Carles Francino para meterme en directo en la SER por la tarde. Y esa fue mi confirmación", expresó.

"Supongo que me lo habrán dado un poco por mi labor durante mi etapa como presentador de La Noche de 24 Horas y por lo que estamos luchando ahora en el Consejo de Informativos", intuía Fortes. La Cadena SER, organizadora de los premios, lo confirmaba en su página web que el motivo del galardón al periodista se debía a "su entusiasmo en el micrófono y por su coraje en defender la verdad en la redacción de informativos de TVE de Galicia".

Fortes no podía revelar quién le había propuesto como candidato ganador, pero aseguró que eran "monstruos de la comunicación", un hecho que hacía "todavía más importante" este nombramiento. El periodista reconoció que todavía no sabe "cuándo será la gala".

"Solo sé que se celebra en Barcelona, así que espero que me coincida con un partido del Barça", destacó con tono humorístico haciendo referencia a su afición por el equipo culé, compartida con el amor que profesa al Pontevedra Club de Fútbol, sobre el que publicó un libro en 2015 y dirigió un documental.

Xabier Fortes nació en Pontevedra en 1966. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En 1988 realizó sus primeros trabajos periodísticos en Radio Nacional de España, en Vigo.? En 1990 se incorporó a Televisión Española en Galicia, primero a la delegación de Pontevedra y desde 1998 a la delegación de Santiago de Compostela, donde empezó a trabajar como editor y presentador de informativos territoriales. En 2011 fue nombrado director y presentador de La Noche en 24 Horas. Un año después fue destituido y regresó al Centro Territorial de TVE.