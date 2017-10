Una de las víctimas del crimen de Arbo intentó huir del coche pero fue abatido por un tiro a bocajarro

Tercera sesión del juicio por el doble crimen de Arbo y turno para que testificase ante el jurado popular para el máximo responsable de la investigación que desarrolló la Guardia Civil y que acabó con la detención de Arturo Domínguez como supuesto autor de los disparos que acabaron con la vida de su expareja, Beatriz Rodríguez y del nuevo novio de esta, Sergio Rodríguez, en la madrugada del 3 de julio de 2015, cuando ambos se encontraban en el asiento trasero de un coche en el monte de A Telleira.

Este capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Pontevedra explicó como se fraguó la detención del acusado a quien en un primer momento llamaron a declarar como testigo. Explicó que durante el interrogatorio a Arturo Domínguez "pronto empezamos a detectar una actitud obsesiva y de control hacia Beatriz", aseguró el agente, quien además no mostraba ningún tipo de "nerviosismo" o intranquilidad por lo que le hubiera podido pasar a esta mujer, pese a que reconocía lo muy enamorado que estaba de ella y estaba desaparecida. En aquel instante aún no le habían comunicado que habían localizado ya el coche con los dos cadáveres en el interior. Este investigador explicó que una vez que le informaron de lo sucedido, su reacción no fue de sorpresa ni de preocupación: "lo lógico sería preguntar cómo ha sido, o quién", aseguró.

Los agentes detectaron alguna contradicción de Arturo Domínguez sobre el momento en el que había visto por última vez a Beatriz, y se sorprendieron de su negativa a entregar las armas que custodiaba en su domicilio para su examen, así como a realizar la conocida como prueba de la parafina (para detectar posibles restos de pólvora en manos y ropa). Estos hechos llevaron al mando de la Guardia Civil a parar su declaración como testigo y a proceder a su detención, dado que comenzaban a tener indicios de que pudiera haber sido él quien cometió el doble asesinato. "Si no tienes nada que ver en el asesinato de la mujer de la que supuestamente estás enamorado, lo lógico es que facilites la investigación y quieras que se resuelva el crimen", apuntó el agente. El guardia civil recibió algún reproche por parte de la defensa cuando este le aclaró que el acusado sí realizó más tarde la prueba de la parafina a la que antes se había negado.

Este capitán de la Policía Judicial indicó que pese a la negativa del acusado a desbloquear su teléfono móvil sí se pudo extraer alguna información del terminal como un vídeo de vigilancia que había grabado en las inmediaciones de la vivienda de Beatriz, o alguna conversación con ella en la que le reprochaba que, a pesar de haber amenazado Arturo a Sergio, este "no se asustó". También se pudo recuperar algún otro audio sobre el control y la vigilancia a la que sometía el acusado a la pareja de novios por parte de gente que él reconocía que contrataba, o en el que amenaza a Beatriz con "quitarle a la niña" si no vuelve con él. Se trata de mensajes que, destacó este agente, el acusado había eliminado de su teléfono.

El capitán de la Guardia Civil también constató las vigilancias de Arturo sobre su expareja y que le llevó a conocer a la perfección los movimientos de la pareja de novios: "Sabía perfectamente la hora de cierre del local, con quien se juntaba después, que itinerario hacía, cuáles eran sus hábitos...", dijo.

Otra de las declaraciones importantes fue la de los forenses que realizaron la autopsia. Ambos situaron la hora de la muerte de la pareja en un arco que va desde las once de la noche (hay testigos que todavía vieron irse del bar a Beatriz en torno a medianoche, la misma hora en la que Sergio dejó su casa para encontrarse con ella) y las cuatro de la madrugada. Estos peritos también pudieron reconstruir como se produjeron los disparos. Explican que el autor de los hechos se acercó al vehículo de noche cuando los dos novios estaban en el asiento trasero del coche. El primer tiro lo realizó con una escopeta a través de la ventanilla trasera izquierda del vehículo (que tenía solo dos puertas), impactando de lleno en la parte trasera de la cabeza de Beatriz. Los forenses afirman que en ese momento Sergio intentó huir tratando de salir por la puerta del conductor y llegando a abrir la puerta, pero de inmediato recibió un nuevo disparo en la zona del rostro, este a bocajarro, casi a "cañón tocante", que le causó la muerte de inmediato, igual que a Beatriz. Esto explica que parte de su cuerpo estuviera en el exterior del vehículo mientras las piernas quedaron dentro. Los cadáveres no presentaban ninguna otra lesión que pudiera evidenciar que tuvieron la más mínima posibilidad de defensa.

"Un muy buen tirador"

Los forenses explicaron que fueron dos disparos "certeros" y el agente que realizó la inspección ocular destacó que, a pesar de la corta distancia, el crimen fue obra de un "muy buen tirador", entre otras cuestiones, porque alcanzó de lleno la cabeza de Beatriz de noche y a través del cristal de la ventanilla del vehículo. Cabe recordar que el fiscal señala que el acusado es un "cazador experto".

Ayer también declararon los siquiatras que descartaron cualquier tipo de patología en el acusado. El juicio continuará hoy con más peritos, entre ellos los que realizaron las triangulaciones de los teléfonos móviles del acusado y las víctimas a lo largo de esa trágica madrugada.