El PP pide explicaciones al BNG por "este nuevo ejemplo de falta de gestión"

El PP exigió ayer explicaciones al gobierno local por "este nuevo ejemplo de falta de gestión", al tener que recurrir a un "parche" para mantener el SAF, según la concejala María José Rodríguez Teso.

Los populares recuerdan que el contrato para el Servicio de Axuda no Fogar fue prorrogado el pasado mes de abril" a pesar de que la propia empresa ya había mostrado, a través de un escrito remitido al Concello su rechazo a seguir prestando este servicio". Rodríguez añade que "durante estos años este contrato tampoco estuvo exento de polémica. En 2013 denunciamos pagos indebidos a la empresa por servicios no prestados y también desvelábamos el pago de un IVA superior a lo que correspondía",.

Visiblemente enfadada, la edil del PP dijo que "no se puede tolerar que el gobierno del BNG juegue con un asunto tan sensible como es la asistencia a personas dependientes". Aunque en su comparecencia matinal Rodríguez Teso no propuso solución alguna al problema, en un comunicado posterior el PP sí aconsejó al Concello que adoptara la medida que ya había decidido el gobierno local.