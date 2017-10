El Concello plantea una modificación puntual del PXOM en Santomé de Piñeiro

El Concello presentó ante la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio la solicitud de modificación puntual del PXOM de Marín para la delimitación del núcleo rural de Candóns, en Santomé de Piñeiro. El ayuntamiento solicita el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, el documento ambiental estratégico y el borrador del plan.

La Xunta de Galicia ha sometido la solicitud a consulta pública en la sede electrónica de este órgano ambiental, por un plazo de dos meses el documento ambiental estratégico y el borrador de la modificación puntual al texto refundido del PXOM, con carácter previo a la emisión del informe ambiental estratégico.

Esta modificación puntual pretende liquidar una omisión en la delimitación de los núcleos rurales que el PXOM de Marín delimitó en su momento, a partir de la legislación aplicable en su día.

"No se trata de liquidar un error, por cuanto, aunque en su día existieron alegaciones que solicitaban la delimitación de un núcleo rural en el lugar de Candóns, sobre la base de la documentación existente de la que disponía el equipo redactor, no se daban las circunstancias o requisitos exigidos en aquel momento (distancia entre edificaciones no superior a 50 metros)", expone la explicación de los objetivos.

Documentación

Tampoco los alegantes, "al contrario de lo ocurrido en otros lugares como Fixón, A Troncosa, etc., aportaron documentación que acreditara la existencia de edificaciones construcciones que no aparecían por las causas que fuesen".

Con posterioridad a la aprobación definitiva del PXOM de Marín, y con motivo de un proceso judicial ajeno a la redacción y tramitación de éste, se aportó documentación en la que se observa y acredita la existencia de una edificación existente con anterioridad a 1956 y que, dada su localización, cumplía los requisitos y condiciones que el PXOM de Marín exigía, en concordancia con las indicaciones dadas por los servicios técnicos de la consellería competente. "Es por eso que, tras analizar la documentación aportada y dado que si, en su día, se aportó, el equipo redactor del PXOM delimitara ese núcleo, como así manifestó el director de dicho equipo en sede judicial y en calidad de testigo", el Concello de Marín procedió a encargar la delimitación del núcleo rural de Candóns, "considerando que seguía perseverando el interés público que había existido durante la redacción del PXOM en cuanto a la delimitación de los núcleos rurales de Marín y, al mismo tiempo, existía una solicitud por parte de los propietarios de las edificaciones existentes", se indica en los objetivos de esta modificación puntual.

En cuanto al alcance y contenido de esta modificación puntual, el documento ambiental presentado por el Concello de Marín explica que el objeto fundamental de la modificación es la delimitación de un núcleo rural que, de conformidad con el señalado en la Lei do Solo de Galicia corresponde a uno con carácter tradicional, "aunque actuaciones recientes desvirtuaron en caso alguno la tipología predominante (construcciones rectangulares a dos aguas)".

"Realidad física"

Por otro lado, esta delimitación del núcleo rural "no pretende hacerse en función de unas previsiones de crecimiento para el mismo, sino adaptar la realidad física existente, a la legislación vigente que sea de aplicación, abandonándose la idea del tipo básico de núcleo rural común", de conformidad con lo recogido en la Lei do Solo de Galicia.

Añade que tras el análisis realizado de la antigüedad de las edificaciones, sobre la base del estudio de la documentación de los vuelos existentes, así como de la documentación aportada al Concello en su día, la tipología edificatoria predominante, evaluación del viario, parcelario, usos, etc., se concluye que la clasificación que corresponde es la de núcleo rural tradicional.