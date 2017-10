JUAN PICOS "Peor problema que el abandono del campo es que las casas se nos han subido al monte"

"Forzosamente el análisis de un evento tan complejo como es la oleada de incendios no puede ser simple, no puede apuntar a un único factor", explica el director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, Juan Picos, uno de los profesionales ligados al sector forestal que comprueba como se repite el ecocidio gallego.

- ¿Por qué empiezan los incendios? ¿quién quema?

-Es la primera pregunta a hacerse, los responsables de estas tareas estarán empezando con las investigaciones porque están recién finalizados los incendios (algunos ni eso), así que no seré yo quien desde la distancia elucubre. Pero sí que tengo la sospecha después de llevar décadas viendo esto de que los orígenes no son muy distintos a lo que han venido siendo, lo raro es que así no fueran y alguien tendrá que demostrarlo, y probablemente obedezcan a la multiciplicidad de causas que comúnmente nos encontramos en el día a día de los incendios. Con la oleada de fuegos de 2006 y tras el exhaustivo trabajo de la Fiscalía se vio la serie de causas individualizadas y variopintas, desde el fuego funcional que alguien usa para eliminar vegetación y que puede acabar generando un incendio hasta incendios dolosos por motivos o asociales o puramente personales pero de corto espectro, intentar hacer daño al vecino o vengarse por algo. Estas tipologías de causas de incendios que ilustró la Fiscalía tras un trabajo encomiable de las fuerzas de seguridad no permiten dar una respuesta única sino que apuntan a esa multiplicidad.

- ¿Qué papel tiene en todo esto la política forestal?

-Cuando estamos mirando como ahora a un enfermo que ha sufrido un ataque efectivamente la pregunta de qué papel tiene la política forestal o incluso qué papel tiene la política relacionada con el medio rural (porque muchos de los incendios no son ni siquiera solo forestales, son agroforestales) es pertinente, porque alude al estado vital del enfermo, a cómo era su fortaleza, su estado de salud previo a tener el ataque. Pues el estado de salud de nuestro medio rural, forestal, agrario, ganadero etc lo marcan las políticas que vayan haciendo en él, y evidentemente (también por diversos motivos) el paciente no está todo lo sano que debería estar en muchos casos: tenemos problemas de abandono de actividades tradicionales, actividades que no son sustituidas por otras sino que se queda en una especie de limbo donde la vegetación ya crece más o menos espontáneamente y ya no genera valor económico, no hay otra actividad que fije población y que ésta sienta un apego por defender ese medio. También tiene problemas porque desde el punto de vista del cambio climático las épocas de sequía van siendo cada vez más intensas, incluso con la llegada en este caso de un ciclón tropical que roza Galicia con temperaturas y vientos anormales que también perjudican. Hay una serie de factores que nos van a indicar la salud del enfermo, entre ellas la política forestal.

- ¿Es un lugar común decir que todo está abandonado?

-Lo es, no vale decirlo, tenemos grandísimos ejemplos y además en la provincia de Pontevedra, de comunidades de montes que gestionen ejemplarmente, propietarios forestales que invierten, pequeñas empresas que quieren explotar la multiplicidad de productos que puede dar el monte, pero en la matriz en la que están metidos tienen esa serie de problemas como el abandono, incluso ese menosprecio por parte de la sociedad ya más urbanizada de lo que ocurre en su trastienda. Lo que nosotros no hacemos allí, si no gestionamos eso, tarde o temprano ese eso, entre comillas, nos viene a gestionar a nosotros, se acaba creando un problema que nos llega hasta las puertas de las casas.

- ¿Qué es lo que más falta hace en política forestal?

-La administración tiene que dar un marco regulatorio razonable, labores de inspección y también, y creo que es lo que más falta, fomentar y ser capaz de guiar con instrumentos políticos, no solo legislativos sino de incentivos, de fomento, de ayuda, de transferencia de conocimientos, a los propietarios forestales que se quieran sumar al círculo virtuoso de la buena gestión. Y por otra parte ser capaz de asumir algo que tarde o temprano se tendrá que hacer, que es interesarse por todo ese territorio que ya está desconectado de su propietario, que ya no sabe ni dónde está. Tarde o temprano tendremos que tomar medidas y eso si que corresponde a una política forestal: cómo se moviliza ese territorio infrautilizado y que ahora solo nos genera problemas, cómo conseguir que nuestra productividad en términos vegetales no sea una calamidad que nos genera la naturaleza.

- Se vuelve a señalar a la eucaliptización ¿qué opina de la extensión masiva de especies pirófitas?

-Igual que en las anteriores preguntas esa cuestión tiene muchos matices y la respuesta no puede ser simplista. Un medio diverso en especies, diverso en actividades y donde esas actividades están vinculadas con el empleo (no basta solo plantar sino que hay que cuidar, gestionar y aprovechar bien el recurso) sería lo óptimo. Cualquier cosa que no sea eso genera otro tipo de problemas, da igual que hablásemos de una especie u otra, lo peor no es tener eucalipto sino tenerlo en una situación de abandono, no da beneficio económico porque nadie lo corta, y genera un problema porque es una especie que crece mucho y crea biomasa susceptible de arder. Yo no vetaría la especie en si misma, el eucalipto en si mismo no es el problema sino donde está y en qué circunstancias, y lo mismo para el pino, las frondosas etc. El debate de debe llegar a este punto.

- ¿El problema es que el monte está "a monte" o la muerte demográfica del rural gallego?

-Las dos cosas se relacionan: si no tenemos quién haga no se van a hacer las cosas, entonces una vez que la demografía de las áreas rurales se viene abajo, en número y cualitativamente, porque ya no es solo que no nos quede gente sino que la que queda es de un rango de edad y tipo de expectativas determinadas, eso condicionará lo que se hace en el entorno, y eso hace que el monte esté a monte como dice o que haya menos interés por hacer más cosas a largo plazo.

- ¿Entiende la ocupación del entorno de las ciudades gallegas?

-Es muy rara, la gente vive en un entorno pseudorural pero su actividad ya no está vinculada a ese medio, únicamente a efectos de residencia, y nos aparece ese elemento tan complicado que es esa interfaz, ese lugar de mezcla entre edificaciones, parcelas donde la actividad agraria ha desaparecido, zonas a matorral, arbolado, y esa es la peor mezcla (ya lo hemos visto) cuando tenemos un incendio: en el monte o en un área rural uno puede elegir dónde atacar el incendido para ser más eficaz, si me tengo que retrasar 100 metros y buscar una vaguada o algo para contenerlo allí lo puedo hacer, pero no podemos hacer eso cuando retrasar 100 metros significa dejar expuestas al fuego dos casas, eso complica enormemente la extinción, pone en mucho mayor riesgo a las brigadas que está peleando contra el incendio, además es mucho más difícil moverse si tenemos vallados, setos altos etc. Nos está generando (y eso en la provincia de Pontevedra es algo muy importante) algo mucho peor que la mera despoblación, peor para los incendios que la despoblación, más perjudicial, es esta nueva población del entorno urbano que ya no guarda relación con el territorio.

- ¿Es lo que ha pasado en el perímetro de Vigo?

-Justamente, lo que ha pasado en el entorno de Vigo ilustra de un modo claro esta circunstancia: corredoiras que antiguamente subían a los montes hoy son "calles", por llamarle algo, o nuevas corredoiras que solo tienen una salida y a lo mejor hay 50 casas con un único punto de salida en caso de emergencia.

- Se refiere a la desorganización territorial

-Claro, de alguna manera la desorganización territorial que hemos venido en los últimos 20 años nos ha ido perjudicando, y a veces la población urbana tiene la perpectiva de que la gente tiene el monte mal cuidado cuando una parte de los problemas es que ya no es que nosotros hayamos plantado árboles o que hayamos abandonado explotaciones cerca de las casas, no, peor problema que el abandono del campo es que las casas se nos han llegado a subir al monte. Ahí hay un trabajo que hacer que no va a evitar que haya incendios pero si que cuando llegan a estos puntos no generen las situaciones de extrema gravedad que hemos visto ahora.

- En los últimos días se han repetido conceptos como "el negocio del fuego", "las mafias del eucalipto", "incendiarios organizados"?

-Creo que es fruto del análisis hecho desde las tripas cuando uno ha pasado por este trauma o estrés. No se puede objetivar ese tipo de acusaciones desde luego en la manera en la que se están verbalizando, no lo creo, hasta sería más fácil pelear contra eso que con lo que al final lo genera: pequeños y cutres intereses, manías y problemáticas en un medio que todos colectivamente también estamos siendo incapaces de utilizar y poner en valor. Una mano negra imaginaria que está detrás parece que nos hace sentir más tranquilos, restándonos responsabilidades, si el monte estuviera bien podríamos dedicarnos a buscar esas causas, pero hay muchas causas intermedias antes.