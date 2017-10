"Mi padre me llamó mientras los evacuaban y me dijo: ardió la casa"

"Mi padre me llamó por teléfono mientras los evacuaban a Ponte Caldelas y me dijo: ardió la casa", explica Romina Díaz, para describir la sensación que tenía la familia mientras eran desalojada. Estos vecinos de A Ínsua perdieron un coche, un remolque, una moto, algunos animales y otros enseres, pero afortunadamente la vivienda se salvó finalmente. Ayer trataban de reponer la luz llevando una cable eléctrico hasta la casa. Tampoco tenía agua, las canalizaciones estaban dañadas. "En cuestión de segundos el fuego estaba encima, hubo otros incendios antes, pero lo de ayer no lo vi ni yo ni mi padre en todos sus años de vida", apunta Romina Díaz.