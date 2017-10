"Cogieron un santo y buscaron la ropa para vestirlo", dice la defensa

La defensa de Arturo Domínguez dijo sentirse sorprendida por lo observado en fase de instrucción hasta el punto de asegurar que intentaron "borrarse" del procedimiento pruebas que benefician a su cliente. Insiste en que no solo es que "no haya pruebas" de que él haya cometido el doble crimen: "Es que lo único que hay es pruebas de que no lo hizo". Cree que una vez que la Guardia Civil concluyó que era un crimen pasional, "cogieron a un santo y a partir de ahí buscaron la ropa para vestirlo, pero ninguna de esas ropas le sirven".