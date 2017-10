Los amigos de las víctimas reclaman "justicia"

"¿Puede decirme el código de desbloqueo de su teléfono móvil?". Con esta pregunta inició el fiscal el intenso interrogatorio al que sometió ayer a Arturo Domínguez Sebastiá, el acusado del doble asesinato de su expareja Beatriz Rodríguez Mariño y de su nuevo novio Sergio Rodríguez, en la madrugada del 3 de julio de 2015, en un monte de Arbo.

Y es que para el fiscal, los "silencios" del acusado también son claves para explicar la autoría de un doble crimen que conmocionó a Galicia y cuyo juicio con un tribunal popular se inició ayer en la Audiencia de Pontevedra . Señala el fiscal que el código de desbloqueo del móvil permitiría acceder al terminal (de esta forma tan solo se pudieron recuperar datos de la tarjeta) y conocer la posición exacta del dispositivo durante esa madrugada y no únicamente disponer de las triangulaciones realizadas por las señales que captaban los repetidores de telefonía de la zona.

Para el fiscal, ante todos los indicios que señalan a Arturo Domínguez como presunto autor de los dos asesinatos; algo que el acusado niega desde un principio, un simple gesto desbloqueando el móvil permitiría al procesado demostrar su coartada accediendo al recorrido preciso que realizó aquella madrugada. "Sin embargo, siempre se negó a darnos el código durante la instrucción" a pesar de que "se lo requerimos en reiteradas ocasiones, incluso por escrito", explicó el representante del Ministerio Público, Juan Sagredo. Llamó la atención al jurado sobre el hecho tan llamativo de que, si la versión que mantiene el acusado fuera cierta y aquella noche no hubiera estado en el lugar del crimen como asegura, "lo único que habría tenido que hacer para dejar de estar en la cárcel (en donde lleva 27 meses en prisión preventiva) es darnos un código de cuatro cifras y en cuestión de días habríamos retirado la acusación".

Ayer el fiscal tampoco volvió a obtener del acusado el código que desbloquea su "smartphone". En primer lugar, Arturo Domínguez aseguró que a él nunca nadie le pidió ese código y posteriormente, cuando el fiscal le insistió en por qué no lo decía, él respondió que "no lo recuerdo", tras insistir en que "llevo 27 meses en prisión no sé por qué".

Arturo Domínguez mantuvo durante 9 años una relación con la víctima, Beatriz Rodríguez, con quien tuvo una hija que tenía 9 años en el momento de los hechos. El acusado reconoció que tras la ruptura con Beatriz la sometió a "vigilancias", aunque no recuerda el número de veces que la siguió. Dijo, por ejemplo que "los fines de semana, o cuando llovía" no se producían estas vigilancias. Pese a ello, no se calificó como una persona "celosa ni agresiva". Tampoco cree que sea "posesivo" con respecto a Beatriz, tal y como lo calificaron las acusaciones.

También acabó por reconocer algún incidente con otros dos hombres a los que vinculó con Beatriz o que pensó que podrían tener una relación con ella, antes de Sergio. Con el fallecido también tuvo un cruce de palabras en Vigo, según el acusado,a raíz de un gesto "provocativo" por parte de la víctima. Reconoce que le dijo que se marchaba del local "porque sino aquí va a haber sangre", pero negó que fuera una amenaza, sino una forma de hablar.

También reconoció que llegó a grabar en vídeo a su expareja. ¿La razón de estos seguimientos? Según él mismo declaró, quería "demostrar que me estaba engañando a mí y a su hermana". El acusado asegura que los seguimientos finalizaronen mayo, cuando vio a Beatriz besando a Sergio y la dio "por perdida". No obstante, insiste en que durante el mes de junio, justo antes del crimen, su relación con ella era buena y que incluso le habría dado "esperanzas" de que ambos iban a volver quedando con él "varias veces por semana".

Justificó algunas de las contradicciones en las que incurrió con respecto a su declaración inicial en que en aquel momento estaba en "estado de shock" por la muerte de Beatriz. Reconoció que la noche de los hechos acudió al bar en el que trabajaba su expareja, pero insiste en que después se fue a tomar algo con un amigo. Afirma que cuando se produjeron las muertes "yo estaba en Portugal" y que luego regresó a su casa en Padrenda, Ourense, por una vía secundaria, "un puente de los de contrabando" con el objetivo de evitar a las patrullas de Tráfico, dado que había bebido. Afirma que en medio del camino se detuvo en el monte para "mirar si había caza". Luego regresó a su domicilio en Padrenda.

Insiste en que él no fue el autor de los hechos, en que "estaba enamorado" de Beatriz y que "era la madre de mi hija y las quiero a las dos".

Piden 46 y 50 años

El fiscal, no obstante, cree que como "buen cazador", Arturo Domínguez hizo un seguimiento de la pareja y, cuando estaban indefensos, en su coche en un lugar apartado en el monte de A Telleira, les mató de dos disparos a bocajarro. Pide 46 años de prisión para el acusado, pena que eleva a 50 años la acusación particular (25 por cada asesinato).