La recuperación de precios en verano "mejoró la rentabilidad" de los hoteles

El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, CETS, ha calificado de "muy positivo" toda la temporada estival, incluido el mes de septiembre, en Sanxenxo, "lo que ha repercutido favorablemente en una mejora de la rentabilidad del sector y propició una progresiva recuperación de los precios".

Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Francisco González, presidente del Consorcio, subraya el "aumento del turismo extranjero", sobre todo portugueses, ingleses, alemanes y franceses, y que julio y agosto "superaron los datos de ocupación excelentes del año anterior". Asimismo, septiembre también "se mantuvo en unos buenos niveles de ocupación, con una primera quincena superior a la de 2016 y una segunda un poco inferior". A su vez, el puente del 12 de octubre "sobrepasó todas las previsiones, con más de 7.500 plazas disponibles en el municipio y unos índices de reservas superiores al 95%".

Tras reiterar la "mejora de la rentabilidad, el CETS destaca que Sanxenxo es un destino "con identidad propia". "Queda mucho trabajo por hacer, pero sí hay que destacar los éxitos de Sanxenxo en materia de calidad y los esfuerzos que el sector hace cada día por mejorar y aumentar la satisfacción de sus clientes. Los datos y los números nos avalan", señala González.

Pone de manifiesto que "el turismo supera el 80% del PIB del municipio", por lo que insiste en "seguir trabajando en la consolidación de Sanxenxo como el gran destino vacacional de Galicia". Para ello sitúa "la formación como prioritaria. En este sentido se realizaran en los próximos días en Sanxenxo jornadas divulgativas y de formación en colaboración del Clúster de Turismo y el CETS".

Acotar el botellón

Pero también emplaza al Concello a poner coto al botellón con una ordenanza de seguridad ciudadana que "refuerce la eficacia de la policía local en sus acciones"

Otro de los retos que se marca el sector local en el de la internacionalización "como una formula real a la desestacionalización con una apuesta clara por mercados emisores con vuelos directos a Galicia". Francisco González cree que "debemos dirigirnos a un turista con mayor poder adquisitivo, interesado por la gastronomía, la cultura, los valores patrimoniales, el turismo de naturaleza, el de deporte o el turismo de salud, entre otros. Este tipo de turista es un viajero que proviene, en su mayoría, de países emergentes, y al que se debe responder con una oferta variada y atractiva", asegura.

Más velocidad en internet

Otro de los "principales caballos de batalla" es la conectividad, "que debe mejorar para poder garantizar la llegada de estos flujos de visitantes, especialmente extranjeros. Un municipio turístico como Sanxenxo no puede permitirse velocidades de vergüenza de 3 MB en internet pagando cuotas iguales a ciudades que ofrecen 100 MB al mismo precio. En este sentido Empresarios, Concello y la Xunta de Galicia debemos buscar una solución real y definitiva a un asunto que no se puede extender mas en le tiempo". También se insiste en la diversificación de la oferta para promocionar el municipio en mercados no habituales.