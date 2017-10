El puma de Uma

Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, pocos niños que paseasen con sus padres por la calle Sagasta de Pontevedra se podían resistir a subirse a lomos del puma de bronce que adornaba la entrada de Uma, una desaparecida tienda de ropa cuyo local ocupa hoy una sucursal del BBVA. Muchos pontevedreses que ahora rondan los cuarenta conservan el recuerdo de haber cabalgado alguna vez el felino, o incluso guardan alguna fotografía montando la escultura. Hoy la figura diseñada por Eduardo Dios se conserva en una finca de Salcedo y sus propietarios la han puesto a la venta.

Antes de que el acompañante de toda foto fuese la estatua de Valle Inclán de la plaza de Méndez Núñez, antes de que los paseantes se retratasen con "los músicos" de San José, antes de que el Ravachol de hierro de la Praza da Peregrina recibiese más flashes que el santuario que contempla, los visitantes de Pontevedra, principalmente los niños, se fotografiaban sobre el imponente puma de bronce de la tienda Uma, en la esquina de Sagasta y Cruz Gallástegui (hoy oficina del BBVA). Eran los años setenta del siglo pasado y aún no llevábamos todos una cámara de fotos en el bolsillo, pero sí la llevaban colgada del cuello muchos padres y madres que venían a pasear una tarde de sábado a Pontevedra.

Al pasar por la calle Sagasta, recorriendo la incipiente zona comercial de la ciudad, pocos niños podían resistirse a la tentación de subirse al puma de bronce expuesto en la escalinata de Uma, una desaparecida tienda de ropa. Hasta finales de los años ochenta, cuando el negocio cerró y la escultura desapareció del lugar, el puma se había convertido en el escenario de multitud de retratos infantiles.

Los propietarios de la tienda, herederos de Salustiano García-Louzao (constructor que levantó muchos de los actuales edificios de esa manzana), instalaron la escultura inicialmente con la intención de decorar la entrada del negocio, pero pronto la figura del felino se convertiría en todo un reclamo "turístico". A los dueños del comercio no les molestaba que los niños se subieran a la escultura y que sus padres les hiciesen fotos en ella, fuesen o no clientes, entrasen o no en la tienda.

Creó el molde de la estatua, en barro, el decorador del establecimiento: Eduardo Dios. La figura se replicó en bronce en los talleres de Fundiciones Rey, en Vilagarcía.

Los propietarios de la tienda pagaron en su día por la pieza 750.000 pesetas, unos 4.500 euros.

Cuando a finales de los años ochenta, con la llegada de las grandes cadenas del textil el negocio cerró, para que el local acogiese una sucursal bancaria, los propietarios quisieron conservar el emblemático puma, que todavía hoy guardan en el jardín de su casa de Salcedo.

Ahora la han puesto a la venta en un conocido portal de compraventa entre particulares por 3.000 euros como precio de salida (si bien escuchan ofertas). La escultura de bronce macizo mide un metro de largo por 40 centímetros de alto. Y forma parte de la infancia de muchos pontevedreses.