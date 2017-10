O Ateneo divulga a redacción de testamentos en galego con motivo do Día de Defuntos

O ex fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, impartirá unha conferencia nos Venres do Ateneo programado para o día 27, ás 20.00 horas no Museo Manuel Torres A súa intervención abordará a figura do notario Victorino Gutiérrez Aller (Lalín, 1937), experto en Dereito Civil galego, pioneiro na redacción de testamentos en galego e impulsor da normativa xurídica galega para actos documentados.

Este acto convócase en vésperas das celebracións do Día de Todos os Santos e de Defuntos; datas nas que, o pasado ano, o Ateneo Santa Cecilia, a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e o Concello de Marín organizaron a instalación dun monolito e dunha placa no Cemiterio Municipal de Marín en homenaxe a todas as persoas que empregaron o galego ao longo da súa vida como canle de expresión e de relación.

Afondando no seu compromiso coa lingua e coa cultura de Galicia, o Ateneo Santa Cecilia empraza ás persoas que o desexen a que redacten unha manda testamentaria en galego, cunha extensión de 30 a 40 liñas de texto, e a envíen ao correo electrónico do Ateneo, ateneosmarin@hotmail.com, ata o día 21 deste mes.

Trátase dun texto que, a modo de protocolo, se insire nas declaracións de herdeiros para que os descendentes e beneficiarios prosigan no futuro o labor de impulso e de fomento da lingua e da cultura galegas. Coas mandas testamentarias que se reciban imprimirase unha publicación que se presentará o venres 27. "O reducido número de testamentos que se redactan na nosa lingua xustifica esta aposta pola normalización no uso da lingua galega e polo prestixio da nosa identidade", expón o Ateneo.

Conferencia

Por outra banda, no Venres do Ateneo deste próximo 20 de outubro, ás 20.00 horas, o Museo Manuel Torres acollerá unha conferencia do profesor e académico da Real Academia Galega Henrique Monteagudo, sobre o escritor Carlos Casares, homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas.

Co lema "Carlos Casares, un contador de historias", título do libro escrito polo propio Monteagudo e publicado por Galaxia, o autor reivindicará a obra literaria de Casares como o seu principal legado, sen esquecer a súa faceta pública como deputado no primeiro Parlamento galego e impulsor do Consello da Cultura Galega. No acto participarán escolares do Colexio Carballal de Marín que, a partir do poema "Amemos", de Carlos Casares, crearon una melodía a ritmo de reggaeton e interpretaron un baile recollido nun videoclip que foi recentemente premiado pola Real Academia Galega.