Un congreso ahonda en la historia de la Monxa do Penedo

Foto "de familia" de los participantes en el congreso ante el monumento a la Monxa do Penedo. // N. Parga

Las vivencias místicas de María Antonia Pereira do Campo, conocida como Monxiña do Penedo, un tema que analizó el administrador parroquial de San Breixo de Barro y sacerdote del Hospital Montecelo, Pablo Carou, o la charla "Indianos e Fundación", a cargo del decano de la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidad de Santiago, Francisco Durán, tuvieron ayer cabida en el Congreso da Monxa do Penedo.

El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Balneario de Cuntis, llegó a su sexta edición y fue inaugurado por Juan Carlos Martínez Mariño, párroco de Cuntis. Además de las conferencias incluyó actividades lúdicas como la presentación de un nuevo producto gastronómico con sello local, la tarta de la Monxa do Penedo.

La jornada también incluyó una paraliturgia en el Convento do Carme, una ofrenda floral ante la tumba de la Monxa do Penedo y sirvió para que los asistentes conociesen los avances en el proceso de canonización de la religiosa. Éste comenzó un año después de su muerte, en 1761, si bien se detuvo posteriormente y fue retomado en 1993 a instancia del entonces arzobispo compostelano y ahora son los cardenales quienes han de proponer su beatificación al Papa.