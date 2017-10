El Concello insta a Augas de Galicia a controlar el consumo de Ence ante las oscilaciones del río

El estado del río Lérez no deja de causar quebraderos de cabeza al Concello. Con un caudal que oscila de forma repentina de un día para otro, con más de cuatro metros cúbicos por segundo en una jornada y a a siguiente quedarse en la mitad, el gobierno local solo encuentra una explicación para estos cambios: el uso que hace Ence del agua en su captación de Bora, aguas arriba de la estación de bombeo de Monte Porreiro, que abastece a la ciudad y a los demás municipios de la ría.

Pese a que la empresa ha señalado en varias ocasiones que su captación no está en el origen de las oscilaciones del Lérez, el gobierno local no acaba de creérselo y ayer mismo decisión enviar un requerimiento a Augas de Galicia para que controle los consumos de la empresa y, sobre todo, que ordene una reducción de su captación hasta que concluya la actual época de sequía. Incluso no descarta que se llegue a decretar una parada de la producción si la falta de agua se prolonga en el tiempo.

"Estamos perplejos ante los cambios constantes de caudal", señaló ayer el concejal de Augas, Raimundo González Carballo. El Concello y la empresa concesionaria realizan desde hace semanas un seguimiento de la presa de Monte Porreiro y ya se ha decretado la apertura y cierre del embalse del Pontillón en varias ocasiones.

La reserva de agua de este embalse se ha utilizado al menos tres días desde el pasado fin de esta semana para completar el suministro a la población, pero en otras tantas jornadas se procedió al cierre de esa captación ante la recuperación provisional del Lérez. El gobierno local atribuye estos problemas al "abuso" que realiza Ence del caudal del río, pero también culpa a Augas de Galicia por "no ejercer sus competencias" como titular de la cuenca Galicia-Costa a la que pertenece el Lérez.

González Carballo pide que además de controlar el consumo de Ence, instale más medidores de caudal y nivel en el río. El único que existe en la actualidad se ubica unos metros aguas arriba de la presa de Monte Porreiro, pero el Concello quiere que haya otra estación al menos antes del punto de captación industrial de Bora "para poder comparar los dos datos y poder saber cuánto consume Ence".

La empresa ya ha negado al menos dos veces haber adoptado medida alguna que hubiera afectado, positiva o negativamente, al caudal del río. Asegura que "la variación del caudal del Lérez no tiene ninguna relación" con la fábrica de Lourizán. Aún así, añade que "la fábrica de Ence aplicó hace semanas medidas para la reducción del consumo de agua con el objeto de contribuir en todo lo posible los efectos de la fuerte sequía que padece Pontevedra y su comarca".