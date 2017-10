El PSOE subraya que la Xunta no vincula la depuradora a los proyectos de los puertos

El PSOE de Poio salió ayer al paso de las críticas del PP local sobre la pregunta socialista en el Parlamento de Galicia acerca del estado de los proyectos de mejora de los puertos de Covelo y Raxó.

Los populares habían denunciado que el PSdeG no conocía la verdadera situación de los proyectos de ambos puertos, ya que estos estaban paralizados por la falta de concreción del gobierno municipal a la hora de establecer un punto para la depuradora.

Sin embargo, el PSOE de Poio recordó que la Xunta había apelado a una "cuestión económica" como motivo de la paralización de los proyectos pendientes.

"El PP de Poio sigue condicionando los proyectos de mejora de Raxó y Covelo la ubicación de la depuradora, contra el criterio de la Xunta de Galicia, que manifestó en el Parlamento de Galicia en la Comisión de Pesca debatida el pasado día 10 a instancias del PsdeG que no hay ningún problema técnico ni tampoco político para poner en marcha los proyectos pendientes", expresaron ayer los socialistas poienses.

El PSOE destacó que la postura del PP no fue así cuando desde el Ayuntamiento ya se hicieron públicas diferentes propuestas para la ubicación de la futura depuradora. "No se entiende que el PP de Poio esté bloqueando proyectos tan importantes para Raxó y Samieira, llegando más lejos que la propia Xunta de Galicia. Es vergonzoso que el PP continúe en esta estrategia contra los intereses de los vecinos. Para el PSOE O Laño o Covelo no son válidas por la cercanía de las viviendas. No lo admitiremos", finalizaron.