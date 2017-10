La Audiencia reserva toda la semana para juzgar el crimen de Arbo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha reservado toda la semana próxima para celebrar el juicio contra Arturo Domínguez Sebastiá, acusado de matar a tiros a su expareja y al novio de ésta cuando ambos estaban en un coche cerca del campo de fútbol de Arbo.

La vista oral, que comienza el lunes, se celebrará con jurado popular y el fiscal solicita 46 años de prisión. Arturo Domínguez Sebastiá, de 39 años y natural de la localidad ourensana de Padrenda está acusado de asesinar a su expareja Beatriz Rodríguez Mariño, de 30 años, y del actual novio de esta, Sergio Rodríguez, hallados dentro del coche de este último en las inmediaciones del monte de A Telleira, en Arbo, el 3 de julio de 2015. El fiscal también pide solicita la imposición de una indemnización para las familias de las víctimas.

El crimen se cometió en un lugar adentrado del Monte de A Telleira de Arbo, en la madrugada del 3 de julio de 2015. Las dos víctimas fueron sorprendidas en el interior del vehículo del fallecido en un momento de intimidad y no pudieron defenderse. Dos disparos de escopeta terminaron con sus vidas. La mujer había dejado la relación con el acusado del doble crimen, con quien tenía una hija de 8 años, porque mantenían "discusiones constantes", según sus vecinos.

Domínguez Sebastiá fue detenido al día siguiente y proclamó su inocencia ante la Guardia Civil y la juez de Ponteareas, pero acabó en prisión. "Yo no realicé los disparos, no quería hacerle daño a Beatriz, no había mala relación. Soy inocente", reiteró a su paso a disposición judicial.