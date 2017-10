Antonio López Portela: "La gran mayoría de mujeres con síntomas severos de menopausia no se trata"

Informar a la mujer, mejorar su actitud ante esta etapa vital y seguir contribuyendo a que deje de ser un tabú es el objetivo del Día Mundial de la Menopausia, que se celebrará el próximo día 18. El ginecólogo Antonio López Portela anima a afrontarla mejorando los hábitos de vida y, llegado el caso, pidiendo ayuda farmacológica y psicológica.

- Las mujeres occidentales ven con preocupación la menopausia ¿por qué ese temor?

-Creo que culturalmente esta etapa va asociada a una serie de temores, probablemente infundados, pero que vienen dados por temas de tipo cultural, educacional, muchas veces por conversaciones con las amigas, de tal modo que a lo largo de los años van desarrollando miedo a esta etapa que inexorable va a llegar. Yo relacionaría ese temor con temas establecidos en la cultura general, que las amigas le comentan y experiencias negativas de personas próximas a ella que han pasado una mala menopausia.

- ¿Son tan importantes los cambios físicos y psíquicos que se experimentan?

-Si, si lo son, no todas las mujeres viven la menopausia de la misma manera, algunas no solo no lo llevan mal sino que para ellas puede ser incluso una liberación, personas que tienen reglas muy abundantes, anemias, que con la menopausia dejan de sangrar y mejoran. Pero en general es una temporada mala para la mujer, con importantes cambios tanto a nivel físico como psicológico y a nivel sexual, cambios que en general se llevan mal.

- ¿Cómo deberían afrontarse esas transformaciones?

-En principio hay que perder el miedo por supuesto, es una etapa fisiológica que inexorablemente va a llegar y desde mi punto de vista es muy importante mantener unos hábitos sanos de vida, evitar tóxicos, fundamentalmente no fumar y controlar el alcohol; también es muy importante una alimentación sana con lácteos, basada en la dieta mediterránea, y otro factor decisivo es el ejercicio físico, el deporte ayuda un montón porque es uno de los mejores preventivos de la osteoporosis, muchas veces asociada a la menopausia, ya que el deporte es un gran generador de masa ósea. Yo me basaría en esos aspectos y después está todo lo que tiene que ver con los fitoestrógenos, los estrógenos naturales a base de soja, y con eso debería ser suficiente.

- ¿Qué opinión le parece la terapia hormonal sustitutiva?

-La terapia hormonal sustitutiva ha cambiado mucho en cuanto a su enfoque en los últimos años, se pasó de tratarse sistemáticamente a todo el mundo durante periodos larguísimos a coger un miedo terrible y a no tratar a nadie. Hoy en día se está volviendo un poco a una situación intermedia, que probablemente es la correcta.

- ¿Cómo es hoy en día el tratamiento con estrógenos?

-Actualmente la tendencia es tratar con estrógenos solo a aquellas mujeres que lo necesiten, con la menor dosis posible y durante el menor tiempo necesario, esa debe ser la pauta básica que se debe aplicar, pero sin miedo, sin desarrollar una cancerofobia tremenda pensando que el hecho de tomar estrógenos le va a producir cáncer de mama o de endometrio porque con precauciones y cuidado no va a ser a así.

- ¿Se reduce el interés sexual durante este periodo?

-Sí, mucho, hay que tener en cuenta que el cambio es verdad, el cambio hormonal, el déficit estrogénico se deja notar en todos los órdenes. Una cosa que suele aparecer es la sequedad vaginal, si ésta aparece por déficit de estrógeno las relaciones van a ser mucho menos confortables, en ocasiones incluso dolorosas y lógicamente se produce un rechazo, la mujer trata de evitarlo y se entra en un círculo vicioso: cuando menos lo practico más me molesta y cuanto más me molesta y más miedo le tengo menos lo practico, así que la respuesta es si, se llega incluso a un rechazo a las relaciones sexuales.

- ¿Es cierto que la gran mayoría de las mujeres que experimentan síntomas severos no se trata?

-Es cierto, la mayoría de las mujeres que experimentan síntomas severos en la menopausia no se tratan, pero muchas veces por miedo ya incluso no tanto de la paciente como de los propios profesionales. Se le ha cogido tanto miedo a la terapia hormonal sustitutiva que a veces te encuentras con pacientes que están pasando una pésima menopausia, que podrían ser susceptibles de recibir un tratamiento hormonal sustitutivo y a la que nosotros mismos los profesionales no tratamos. Y considero que eso es un error: una menopausia que se lleva mal debe ser tratada, porque la pérdida de calidad de vida es tremenda, son personas que no duermen de noche, que están teniendo unos sofocos terribles, que tienen afectaciones por irritabilidad, con tendencia a la depresión y que muchas veces con una terapia estrotégica a baja dosis experimentan una mejoría muy sustancial.

- ¿Son los cambios psíquicos tan intensos: alteraciones de carácter, incluso un elevado número de depresiones?

-Si, evidentemente no todo el mundo, la gente tendente a la depresión, proclive, lo exagera, pero si son ciertos los cambios en el estado de ánimo y que suelen ser bastante importantes. Pero si se tiene en cuenta que es una persona que descansa mal porque se levanta de noche diez veces como consecuencia de los sofocos, que se cambia tres veces el camisón, que tiene unos sofocos a lo largo del día que incluso le dan vergüenza cuando le dan en público, todo eso unido tal vez a problemas con el sexo, problemas con su pareja etc pues vemos que tampoco es tan extraño que desarrollen formas de depresión y de cambios de estado de ánimo.