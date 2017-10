La Plataforma Veciñal reprocha al Concello de Sanxenxo que se centre tan solo en el turismo

La Asociación Plataforma Veciñal Sanxenxo llevó a cabo días atrás una reunión para tratar los diferentes problemas existentes en el municipio sobre los que considera que el Concello no trabaja en soluciones. Para la agrupación, el nuevo ejecutivo solo se centra en el turismo: "Somos conscientes de que es el motor principal de la economía, pero no puede ser el único ni hay que dejar de contemplar ninguna alternativa de empleo".

El portavoz de Equo Galicia, Néstor Vázquez, que asistió a la reunión, destacó que "el turismo no tiene futuro si no se mejora el modelo hacia un turismo más responsable y sostenible en el tiempo, que potencie el paisaje y el entorno natural como valores diferenciales". Por su parte, otro de los invitados a la reunión, el doctor en biología molecular y medioambientologo, David Crespo, explicó que el turismo "supone más del 10% del PIB en la comunidad, pero no se debe olvidar que debe ser respetuoso con la naturaleza y con los trabajadores".

La Asociación también denunció que hay problemas en el municipio que se vienen señalando desde hace años y sobre los que el Concello hace caso omiso. Uno de ellos es el de los vertidos descontrolados a distintas playas. Pero también destacan la pérdida del arenal de A Carabuxeira, el crecimiento sin control de número de pantalanes que están restando espacios públicos, la inexistencia de carril bici en A Lanzada o la falta de playas caninas. Por ello, la asociación comenzará una serie de movilizaciones.