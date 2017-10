josé antonio ramírez "La precariedad ha pasado de la construcción a la hostelería"

El pontevedrés José Antonio Ramírez, miembro de la asociación de inclusión activa Boa Vida, estará en unos días en Bruselas en el Encuentro Europeo de Participación 2017 a través de la EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social). Ayer tomó parte en la mesa redonda "Los trabajadores empobrecidos. Análisis y propuestas", que se celebró en la sede de Boa Vida en Pontevedra.

-¿Qué es hoy día un trabajador empobrecido?

-Es algo que ha cambiado. Antes esto nos parecía que era lo que veíamos en las películas americanas, en las que una mujer aceptaba un trabajo en una cafetería por cinco dólares la hora más las propinas, y con estas pagaba sus gastos extras. Pero eso sucede ahora aquí, porque hemos tenido que hacer una devaluación interna, porque como no tenemos soberanía sobre nuestro Banco de España, que se somete a los dictámenes del Banco Central Europeo, no podemos devaluar el euro. Se hace un círculo de bajadas continuas de salarios hasta que lleguen a ser competitivos con respecto a los países del norte de Europa y nos puedan situar bastante bien en los contextos internacionales.

-¿Quiere decir que seguirán en caída?

-El PIB español, con respecto a las empresas, ya se ha recuperado. La crisis de 2008 para las empresas grandes ha terminado en 2017, sin embargo, los sueldos de los trabajadores, si sigue la tendencia, tendrán que esperar a 2020 para recuperarse.

-Es decir, que el trabajador se encuentra atado de pies y manos.

-No solo eso. Ha habido problemas de impagos sobrevenidos que nos han llevado a aplicar una ley hipotecaria del siglo XIX; menos mal que han aparecido organizaciones como la plataforma antidesahucios. Las personas no son morosas, no es que no quieran pagar. También ha habido recortes hospitalarios, en las becas... Dudo mucho que ahora puedan ir a la universidad hijos de obreros tal y como lo vimos en los años ochenta. Quedará una especie de casta, que es la que podrá tener una serie de beneficios.

-Porque estamos en manos de la clase política...

-Si esto sigue así y terminamos con salarios como los de Vietnam o China, lo que nos vamos a encontrar es una polarización tan grande en la sociedad que va a provocar unas movilizaciones como las de los años 80 con los astilleros. Cuando te cargas sectores enteros y el PIB aumenta con menos trabajadores no es una economía social, que satisfaga a las personas que vivimos aquí. Esto no es un estado liberal y democrático de derecho, sino un estado social y democrático de derecho mientras no cambie la Constitución. La riqueza tiene una función social, no para que unos tengan cuartos de baños de oro mientras otros se comen las uñas.

-¿Está la sociedad unida para la movilización o hay cierta pasividad?

-No nos queda más remedio que luchar contra las dos reformas laborales. Si tú no tienes capacidad de negociación colectiva, estás bastante solo. Si tú vas a muchas cafeterías de Pontevedra verás a muchas mujeres con la mano derecha enfundada, es el síndrome del túnel carpiano, que lo tienen la mayoría de las personas que hacen café. En las terrazas, si puedes tener un trabajador menos... y ¿a quién le importa que el único camarero que está ande como si fuera en patinete?

-¿Qué porcentaje de trabajadores empobrecidos hay en Pontevedra?

-No hay una estadística de Pontevedra. Lo que sí sabemos es que la precariedad ha pasado del sector de la construcción al de la hostelería. Pontevedra está muy basada en hostelería. Se han socializado las calles, pero se han dado concesiones a las terrazas. Habría que ver cómo son esos contratos. Hay personas que trabajan por horas, por obra y servicio, que son contratadas por cuatro horas y trabajan ocho. Todo esto se escapa a las estadísticas sociales. Es muy difícil sin que el Ministerio de Trabajo o la Consellería mande a sus inspectores a hacer su trabajo. Mientras, la gente se echa a lo que hay.

-En unos días se irá a Bruselas.

-Nuestra asociación pertenece a EAPN Galicia, que depende de EAPN España y que está en el consejo de EAPN Europa. Una vez al año se reúnen las delegaciones de los países con políticos de la Comisaría de Trabajo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Llevamos mucho trabajo preparado porque queremos que nos escuchen y nos escuchen bien. Nosotros tenemos que contarles el día a día de aquí.

-¿Van con mentalidad positiva?

-Siempre. Yo soy mediador comunitario y amante de la paz. La paz ante todo.