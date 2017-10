El BNG mantiene la reprobación a Ramallo por el conflicto de la carrera Pinga Pinga

El BNG de Marín manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado el pasado viernes en una reunión a la que asistieron representantes de la Comunidad de Montes de Santomé, el Club Pinarium, la S.D. Santomé y el Concello de Marín, y que "permitió desbloquear una lamentable situación que nunca se debió producir y propiciar que en este año 2017 podamos disfrutar de una nueva edición de la carrera Pinga Pinga".

Aún así, desde el BNG "insistiremos en el pleno de esta semana en la petición de las dimisiones de José Cidrás y Antonio Traba y en la reprobación de la alcaldesa, María Ramallo, pues con la conclusión de este acuerdo aún nos vemos más legitimados. La situación creada fue vergonzosa y su gestión nula, mostrando una inacción e incompetencia que la firma del acuerdo no hace sino dejar en completa evidencia".

"Sin la presión social este acuerdo no se habría alcanzado, y la carrera Pinga Pinga al menos este año, no se habría celebrado. Entre toda la masa social que manifestó explícitamente su respaldo a este evento deportivo durante todos estos días pasados está el BNG, quien desde los comienzos de esta carrera siempre mostró su apoyo a esta prueba, como no podía ser de otro modo, y en las últimas semanas nuestras actuaciones contribuyeron a la solución de este absurdo problema, que manchó el nombre de Marín", expone Xurxo Agra, responsable local del BNG de Marín.

El BNG agradece por ello "a todas las personas y entidades que durante estas semanas manifestaron su apoyo a la carrera, su posicionamiento claro y firme en defensa de este evento deportivo, pues sin la gran presión social que se generó este año no se habría celebrado". Destaca que el gobierno municipal "movió ficha finalmente" tan solo "por miedo a las consecuencias que la suspensión de esta prueba deportiva podía traer".

Para el BNG, el gobierno municipal "en todo momento miró para otro lado, esperando que las cosas se arreglasen solas y no intervino cuando tenía que hacerlo para garantizar la celebración de la carrera coincidiendo con la Festa da Mazá e da Sidra, como siempre se venía haciendo".