El picudo también sentencia a muerte a la palmera del Museo, que será retirada

Ya no tiene solución. Los pontevedreses verán como en apenas cuestión de días las fachadas de dos edificios públicos tan emblemáticos para la ciudad como el del Archivo Histórico Provincial y el del Sexto Edificio del Museo mudan el marco con el que se presentan ante la ciudadanía al perder sendas palmeras que presidían la entrada a ambos.

La primera víctima fue la palmera ubicada en el paseo de Colón, retirada el viernes pasado, y la segunda será la que está ubicada en el acceso al complejo museístico en Cobián Roffignac. Los presagios eran muy poco optimistas después de que a lo largo del fin de semana la palmera ubicada en el acceso al Sexto Edificio así como la acera circundante tuvieran que ser valladas debido al desprendimiento de ramas del árbol. Todo hacía indicar que la debilidad del ejemplar y los desprendimientos se debían a la temida plaga de este escarabajo devorador de palmeras.

Los técnicos de Areeiro y de la Diputación confirmaron ayer estas sospechas y concluyeron además que el picudo había dictado sentencia de muerte para este ejemplar. Su estado es tan malo que deberá ser talado y retirado a lo largo de esta misma semana, según confirmaron fuentes de la Diputación. En la misma zona se retirará también un chopo que está en mal estado.

El avance de la plaga del picudo por el litoral atlántico es total y los expertos señalan que apenas hay palmeras que no hayan sido colonizadas por este insecto, que además se está viendo favorecido por las altas temperaturas. El tratamiento a la palmera no es garantía de supervivencia, dado que dependerá de su estado de afectación, pero sí que indican los expertos que cualquier ejemplar en la costa pontevedresa que no reciba tratamiento tiene todas las papeletas para acabar siendo devorado por el picudo.