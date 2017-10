Un desayuno para cada domingo del año

Cada semana el local parroquial de San José de Campolongo abre sus puertas con el mejor de los fines: ayudar al que más lo necesita. Todos los domingos y festivos a las 10 de la mañana un grupo de voluntarios, la mayoría mujeres, sirven desayunos y ofrecen un bocadillo para el resto de la jornada a través de una iniciativa que nació hace 13 años de la mano del anterior párroco, ya fallecido. Se trata de completar el trabajo altruista que entre semana realiza el comedor de San Francisco para que a ninguna persona de la ciudad le falte el pan que llevarse a la boca.

No hay domingo ni festivo del año en el que las personas más necesitadas de Pontevedra no reciban un desayuno caliente, así como un bocadillo para el resto del día. Se trata de una labor social desinteresada puesta en marcha en la parroquia de San José de Campolongo, una iniciativa que inició hace 13 años el anterior párroco, José Antonio Fernández Recuna, ya fallecido, y que el actual, Casimiro Fernández Núñez, ha apoyado desde su llegada. Tanto es así, que "cuando entró nos invitó a todos a una comida, a los voluntarios y a los usuarios", explican las mujeres que se encuentran al frente de esta particular "cafetería" dominical. Se trata de Olga Pumares, Pilar Raíndo, Fina Somoza y Ángeles Vázquez, que cuentan con la ayuda de Fernando Ruano y un par más de voluntarios ocasionales.

El grupo comienza a trabajar bien temprano para que a las diez, cuando llegan los usuarios, todo esté listo para que puedan desayunar. Por lo general, antes de las once de la mañana se comienzan a recoger las mesas para que esta labor no impida a nadie ir a misa de domingo.

46 en la mañana de ayer

"Esto comenzó porque había una gran necesidad de complementar el servicio que se ofrece desde San Francisco, que no abre los domingos", aseguran los voluntarios.

Los desayunos de Campolongo cuentan con una media de entre 40 y 60 personas. Ayer fueron exactamente 46. "Ellos están muy contentos. Nos dicen muchas cosas, de agradecimiento siempre. Algunos vienen desde el principio. Otros ya han fallecido", recuerdan.

La iniciativa fue muy bien acogida desde el principio por las personas en riesgo de exclusión social. En sus inicios comenzaron atendiendo a menos de una decena, pero el boca a boca ha logrado que esa pequeña ayuda en número creciese a medida que pasan los años.

Todo lo que se sirve en el local parroquial, anexo a la iglesia, procede de los donativos realizados tanto por particulares como por empresas. "Hay una persona, o familia, no sabemos, que todos los meses nos envía una caja grande con embutido de todo tipo. Además, colaboran las panaderías de Campañó, Campolongo, Del Río y Anxemi".

En el desayuno se sirve leche, café con leche o con cacao, pan, galletas o pasteles. Se acompañan de un bocadillo para el mediodía o la noche.

Dedicarse a esta labor altruista supone un sacrificio a los voluntarios, aunque ellos no lo acaben de ver así. "Somos varias, así que si alguno tiene algún compromiso familiar, siempre puede venir otra en su lugar. Al final de nosotras siempre estamos cuatro", dicen ellas. Como algunas de ellas son viudas, la cosa es más fácil.

"Nuestras familias están tranquilas. Saben que con esto completamos, de alguna manera, nuestras vidas", dicen. "Si tienen planes nos avisan y vamos, pero si no, aquí estaremos", añaden.

Hasta que el cuerpo aguante

Por el momento, su intención es continuar hasta que el cuerpo aguante. Olga Pumares va a cumplir el próximo martes 85 años, pero, según sus compañeras, "cuando sube las escaleras, nadie la alcanza". Esa es quizá una de las reivindicaciones que este grupo tiene, ya que el local, reconocen, se les queda pequeño y no es todo lo cómodo que quisieran, al contar con la cocina, en la que se preparan los desayunos, en la planta superior.

"El local se usa para otras cosas, por lo que a veces no nos llega, se queda muy justo. Además, ahora ya tenemos sillas y mesas más cómodas, pero antes teníamos que montar bancadas", explican.

Otra necesidad muy patente es la de un cuarto de baño para los usuarios, ya que muchos de ellos viven en la calle. Pero por ahora creen que podrán continuar su actividad en este emplazamiento, ya que no cuentan con otra alternativa.

"Seguiremos años. Si hay que cerrar no será por nosotras", dicen bien seguras recogiendo la estancia, que no utilizarán hasta el próximo jueves, festivo.